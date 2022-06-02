Doktor, asırlık belgeleri müzeye verdi

Samsun’da görev yapan İç hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ elinde bulunan sağlık ile ilgili resim, belge ve tarihi kitapları Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ne hediye etti.

Doktor bir ailenin ferdi olan, 1994-1998 yılları arasında Samsun-Sinop Tabip Odası Başkanlığı da yapan İç hastalıkları ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Dinççağ, Samsun’da 1900 yıllardan beri sağlık alanındaki faaliyetleri ve bu konudaki resimleri ile belgeleri vatandaş ile buluşturmak ve kaybolmamalarını sağlamak amacıyla müzeye verdi. Bu durumun Bafra’nın ilk yerli hekimi olan dedesi Dr. Mustafa Salim Dinççağ’ın da adının yaşatılması için bir fırsat olduğunu ifade eden Dr. Dinççağ, ayrıca yıllar önce hazırladığı Samsun Sağlık Tarihi adlı bir belgeseli de müzeye hediye etti.

“135 yıllık enfeksiyon kitabı”

Müzeye hediye ettikleri eserler hakkında bilgi veren Dr. Dinççağ, "Yazdığım ’Nereden Nereye’ adlı kitabımı da daha önce yayımlamıştım. Müzeye teslim ettiğim eserler arasında 135 yıllık enfeksiyon hastalıkları kitabı, çeşitli tıbbi dergiler, Samsun Memleket Hastanesinin resimleri, doktorları ve personelleri bulunmaktadır. Yine geçmişe ait reçeteler de müzeye verilmiştir. İstiklal Savaşı’na ait harp cerideleri, yaralı ve şehit olan askerlerin adının yazılı olduğu gazeteler, savaş haberlerini yazan gazeteler müzeye verildi. Toplumlar için geçmiş çok önemlidir. Nereden nereye geldiğinizi görürsünüz. Sağlık sektörü en hızlı değişen sektörlerden biridir. Geçmişin izlerini korumak çok önemlidir. Medeniyetin geldiği noktada birçok birikiminin katkısı vardır. Bugün geldiğimiz noktada belki isimlerini bile bilemediğimiz birçok insanı saygı ile rahmet ile anıyoruz. Geçmişi korumalı, iyi bilmeli ve geçmiş tecrübelerden yararlanılmalıdır. Bu bakımdan eski resimler, kitaplar, belgeler çok önemlidir. Onları koruyarak genç kuşaklara aktarmak önemli bir görevdir” dedi.

Samsun Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı(ÇEKÜL) Temsilcisi de olan Dr. M. Emin Dinççağ, kültürel mirasın korunması ve sahip çıkılması gereken bir hazine olduğunu vurguladı.