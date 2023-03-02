DOKAP’tan tarihi şehir meydanı Projesi’ne 6 milyon 750 bin TL’lik hibe destek

Çorum Belediyesi, tarihi kültür yolu ve tarihi şehir meydanı projesi için DOKAP’la hibe protokolü imzaladı. Toplam bedeli 9 milyon 630 bin TL olan proje bedelinin yüzde 70’lik kısmı DOKAP’tan alınan hibe ile karşılanacak.

Şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak, şehre yeni bir çekim noktası ve turizm güzergahı oluşturmak, şehirde yaşayan ve şehri ziyaret edenlerin tarih ve kültür birikimini ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan projenin finansmanı için DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile önemli bir protokole imza atıldı. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin hibe protokolü için Çorum’a geldi. Çorum Belediyesi’nde gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve DOKAP yetkilileri katıldı. Tarihi şehir meydanını kapsayan “Tarihi Kültür Yolu Altyapı İyileştirme Projesi” hibe protokolü kapsamında 9 milyon 630 bin TL’lik toplam proje bedelinin yüzde 70’lik kısmı olan 6 milyon 750 bin TL DOKAP tarafından karşılanacak. Böylece, Çorum Belediyesi 2 milyon 880 bin TL eş finansmanla bu projeyi hayata geçirecek.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin imza törenine yaptığı açıklamada, Çorum’un tarihiyle geçmişiyle önemli değerlere sahip bir şehir olduğunu vurgulayarak “Bu değerlerle ilgili Çorum Belediyesi önemli çalışmalar yürütüyor. Değerlerimizi canlandırıp turizme kazandırmamız lazım.Bu konuda belediye başkanımıza ve proje ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi

projelere desteklerimiz devam edecek” dedi.

’Şehrin tarihi dokusunu ayağa kaldırıyoruz’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, tarihi kent vizyonu doğrultusunda şehrimizin tarihi yapısının ayağa kaldırılmasına yönelik somut adımlar attıklarını dile getirdi. Kültürel varlıkların Çorum turizmine katkı vermesi ve değer katması için yürütülen çalışmalardan birisinin de tarihi kültür yolu projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, “DOKAP’ın geçmişte tarihi kültür yolu projesi için çok önemli destekleri oldu, kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun ikinci aşaması da tarihi şehir meydanı projemiz var” dedi.

Tarihi şehir meydanını 14 bin 500 metrekarelik bir alanda yeniden ihya edeceklerini ifade eden Başkan Aşgın “Tarihi kültür yolu ile tarihi şehir meydanının birleşmesine yönelik projemizde, yürüyüş yolları, şehrin tarihi ruhuna uygun aydınlatmalar ve tarihi dokuyu ön plana çıkaran kent mobilyalarına kadar DOKAP bize ciddi bir destek vermiş olacak. 9 milyon 630 bin TL’lik projenin 6 milyon 750 bin TL’si DOKAP tarafından karşılamış olacak. 2 milyon 880 bin TL’lik eş finansmanda belediyemiz tarafından sağlanacak. Bundan sonra da yapacağımız projelerle şehrimizin tarihi dokusunu ayağa kaldırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

’Proje kapsamında neler yapılacak?

Tarihi Kültür Yolu güzergahında; Yazma Eserler Kütüphanesi, Tarihi Ulu Cami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Taşhan, Çöplü Arastası, Saat Kulesi, Tarihi Belediye Binası, Alipaşa Hamamı, Velipaşa Hanı vekilise bulunuyor. Bu eserlerin bulunduğu güzergahta yapılacak yürüyüş yolu, tretuar düzenlemeleri, ışıklandırmalar ve eklenecek kent mobilyaları ile tarihi dokuya uygun haline getirilecek. Proje ile birlikte yapılacak olan altyapı iyileştirmeleri kapsamında tarihi kimliğe uygun zemin döşemeleri yapılacak, alandaki oturma birimleri, oturma banklar ile alandaki oturma ve dinlenme ihtiyacı eksiklikleri giderilecek, yoğunluğu karşılayabilecek sayıda ve çeşitte eklemeler yapılacak. Önemli noktalarını vurgulamak için aydınlatma tasarımları yapılacak. Kültür Yolu kültürel ve sanatsal öğeleri korunacak, siluet ışıklandırmaları ve tanıtıcı levhalarla zenginleştirilecek. Alana özel donatılar tasarlanacak. Dört mevsim ilgi çekecek, kaliteli bitki tasarımları yerleştirilecek. Kültür yolunda yer alan sanatsal objeler başta olmak üzere tüm donatılar, kentin kültürüne ve kimliğine hizmet eden özel tasarımlardan seçilecek. Bunlar kentin ve bölgenin karakterini simgeleyecek özellikte olacak, diğer donatı elemanları ve bitkisel materyal kullanılarak ön plana çıkarılacak. Kullanılacak donatı elemanlarının, malzeme, ölçü, form, renk ve doku yönünden Çorum’un tarihi ve mimari yapısını ön plana çıkaracak.

’Tarihi Kültür Yolu Projesi uygulama alanı neresi?

Tarihi Velipaşa Hanı önünde bulunan 72 metre uzunluğundaki Hürriyet 4. Sokak, Tarihi Ulu Cami güney cephesinde 53 metre uzunluğundaki Osmancık Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi. Tarihi Güpür Hamamı’nın 11 metre uzunluğundaki güney ve doğu cephesinde Osmancık Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi, Tarihi Dikiciler Arastasının 51 metre uzunluğundaki güney ve doğu cephesinde Osmancık Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi, Tarihi Belediye Binası’nın 49 metre uzunluğundaki kuzey ve doğu cephesinde Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı kesişimi. Tarihi Çöplü Arastasının 198 metre uzunluğundaki kuzey, batı ve güney cephelerinde bulunan hürriyet sokaklar ve Hürriyet Meydanı kesişimi ve de Tarihi Saat Kulesi’nin içinde bulunduğu Hürriyet Meydanı proje uygulama alanını oluşturuyor.

Çorum’un sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkaracak tarihi Kültür Yolu projesi ile kentsel kimliğin ve estetiğin korunması, geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bir bağın kurulması sağlanacak. Tarihi çevreleri korumak geleneksel yapıların kullanılabilirliğinin artmasına, kente yeni çekim noktalarının kazandırılmasına, yerel ve bölgesel ekonomik gelişime katkıda bulunulmasına da imkân sağlayacak.