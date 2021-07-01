Doğubayazıt’ta gönüllü öğretmenlerin örnek çalışmaları

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan gönüllü görsel sanatlar öğretmenleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası koridorlarının duvarları ilçenin kültürel değerlerini yansıtan görsellerle donatıldı.

Doğubayazıt ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan gönüllü görsel sanatlar öğretmenleri Seyit Kaplan, Zeynep Kaplan, Hatice Karaca, Meral Koçak, Dilek Taştaban, Aysu Gökçalı, Sinan Özay ve Meltem Başyiğit tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası koridorlarının duvarları ilçenin kültürel değerlerini yansıtan görsellerle donatılarak eğitim sarayına dönüştürüldü. Salgın sürecinde okulların kapalı olması nedeniyle gönüllü öğretmenlerce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası duvarlarına "Türkiye’nin Çatısı" olarak anılan ve 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip olan Ağrı Dağı, Osmanlı’nın Anadolu’daki en seçkin eserlerinin başında gelen, mimarisi, kartal yuvası görünümü ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin en görkemli yapılarından olan İshak Paşa Sarayı, Nuh’un Gemisi ve 17. yüzyılda yaşayan İslam alimi Ahmed-i Hani’yi yansıtan figür temalı restorasyon göz kamaştırdı.

Özel Eğitim Uygulama Okulunda Görsel Sanatlar Öğretmeni Seyit Kaplan, ”Okullarımızın kapalı olduğu salgın döneminde 8 görsel sanatlar öğretmenimiz ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binamızda ilimizi anlatan eserleri ortaya çıkarmak ve restorasyonlar yapmak istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İhsan Kösen de bizleri destekledi ve gerekli tüm imkanları sağladı. Biz de kurumumuzun, okullarımızın vizyonu olduğu algısıyla Doğubayazıt’ın kültürel değerlerini simgeleyen eserler tasarlayıp modern sanat ve mimari ile harmanlayarak kurumumuzu bir eğitim sarayı konsepti haline getirmeye çalıştık. Arkamda gördüğünüz eserlerden bir tanesi Doğubayazıt’ın değerlerinden ünlü İslam alimi, şair ve astronom Ahmed-i Hani’ye aittir. Hemen onun yanında İshak Paşa Sarayı’nı Ahmed-i Hani Türbesi’nden farklı bir kadrajda mavinin tonları ile farklı bir çalışma ile görmekteyiz. Hemen yanında ülkemizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün kara tahta önündeki reprodüksiyon çalışmasını görmekteyiz. Bir sonraki eserimizde Nuh’un Gemisi Efsanesini anlattığımız, Anadolu kilim motifleri ile birleştirdiğimiz ve bizleri geleceğe taşıyan bir Anadolu annesi, Ağrı Dağı’nı ve İshak Paşa Sarayı ile Doğubayazıt’ın kültürel değerlerini görmekteyiz. Modern ilizyon sanatı op art kullanarak hazırladığımız köşedeki geometrik formları kurumumuz koridorlarına taşıyarak eser-duvar-mekan bütünlüğünü sağlamaya çalıştık yine kurumumuz girişinde çeşitli modern sanat eserlerine de yer verdik. Çalışmalarımızda bize katkı sağlayan değerli müdürlerim, çalışma arkadaşlarım, görsel sanatlar öğretmenlerim ve kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.