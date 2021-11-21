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Doğaseverler Gabar Dağı’ndaki 7 katlı apartman mağaraya hayran kaldı

Şırnak’ta terör olaylarının son bulması ile huzur bulan Gabar Dağı’nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Geziye katılanlar, yedi katlı apartman mağaraya hayran kaldı.

Kültür Sanat 21.11.2021, 12:54
Doğaseverler Gabar Dağı’ndaki 7 katlı apartman mağaraya hayran kaldı

Şırnak’ta terör olaylarının son bulması ile huzur bulan Gabar Dağı’nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Geziye katılanlar, yedi katlı apartman mağaraya hayran kaldı.

Şırnak Üniversitesi öncülüğünde Gabar Dağı’nın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarını tanıtmaya yönelik trekking etkinliği düzenlendi. İlk olarak Akdizgin köyündeki mağara evleri gezen doğaseverler, ardından Gabar Dağı’ndaki vadilerden geçerek, Kırkağaç bölgesindeki yedi katlı apartman mağaraya ulaştı. Mağara doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Şırnak Üniversitesi öncülüğünde DİKA’nın destekleriyle Şırnak genelinde kültür rotaları oluşturuluyor. 10 rota belirlendi. Bunların bazıları Hz. Nuh, ters lale, Cehennem Deresi, Şerefiye rotası ve bugün de Akdizgin rotasını gezdik. Bu rotada 100 yaşındaki zeytin ağaçlarını gördük. Burada çok yoğun tarihi eserler var. Herkesi rotam Şırnak gezilerine davet ediyoruz. Özellikle tarihi olmayanın geleceği olmaz. Biz özellikle tarihimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtıp, bu güzellikleri görebilmenin huzurunu yaşıyoruz. 40 yıldır çıkamadığımız Sefine bölgesine bu sene çıktık. Annelerimizin ve büyüklerimizin Sefine’deki gözyaşlarını gördük ve çok etkilendik. Tarihten bir kopuşumuz var. Bu medreseleri, kültür abidelerini muhakkak bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik de, “Bu günkü trekking yürüyüşümüzü Akdizgin köyünden başlayıp, Kırkağaç mıntıkasında bulunan 7 katlı mağarada tamamladık. Şu an bulunduğumuz yer de apartman mağaraları. Bu apartman mağaraları 7 katlıdır. Burada daha önce yaşam olmuş ve İslam alimlerinin burada çok fazla talebe yetiştirdiği biliniyor. Bu tarihi unsurlar burayı çekici hale getiriyor. Dolayısıyla gelen kişiler de hem yatırımcılar hem de turizmciler olsun çok memnun kaldılar. Bu trekking yürüyüşümüz geçen yıl Şırnak Üniversitemiz tarafından yürütücülüğü yapılan ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından finansman sağlanan bir projedir. Şırnak’ta sürdürülebilir kültür ve turizm rotaları adı altında biz bu proje kapsamında var olan potansiyeli, fizibilite raporunu ortaya koymaya çalıştık. Bir ay sonra projemizin bütün faaliyetleri tamamlanmış olacak. İnternet sitemiz ve bütün rotaların yer aldığı, haritaların da çizildiği, aynı zamanda tanıtım kitapçığının da yapıldığı bir şekilde proje tamamlanacak” diye konuştu.

Akdizgin köyü sakinlerinden Nesim Sevgin, “Akdizgin köyünde 1991 yılından önce yerleşim vardı. Biz o dönemde ihtiyaçlarımızı katırla görüyorduk. Akdizgin köyünde pirinç, mercimek, buğday, bıttım, zeytin yetişiyordu. Hepsi doğal bir şekilde yetişiyordu. Biz hayvancılıkla geçiniyorduk. O dönemde tek masrafımız elbiselerdi. Bu taş mağaralar Artuklular döneminden kalma ve Müslüman köyü. Çünkü oyulan kayalarda cami yapmışlar” şeklinde konuştu.

Cizre’de bir otelin müdürü olan Nail Turunç, uzun zaman İstanbul ve Irak’ta otelcilik yaptıktan sonra farklı bir deneyim olması için Cizre ilçesine özel bir otele tayin olduğunu söyledi. Turunç, "Yaklaşık 11 aydır burada görev yapıyorum. Şırnak’ın öyle kadim bir tarihi var ki, Mezopotamya’nın beşiği dediğimiz yer. Ben de burayı keşfetmek için böyle bir projede yer aldık. Gerçekten bölgeye ciddi yatırımcıların gelmesinin gerekli olduğunu gösteren iyi bir işaret. Bunun devamının gelmesi lazım. Şu an Gabar Dağı apartman mağaraların olduğu yerdeyiz. Burası gerçekten ulaşım anlamında biraz zor olmakla birlikte keşfetmek isteyen herkese açık olan yerlerdir. İnanılmaz bir doğası var. İnanılmaz bir coğrafya, inanılmaz bir tarihi var. Burayı dinlediğinizde, hissettiğinizde aslında tarih, coğrafya dediğimiz turizm hissederek yapılması gereken bir şeydir” ifadelerini kullandı.

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