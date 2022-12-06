Doğal güzellikleri ile büyüleyen kanyondan ilk kez geçildi: Macera tutkunları için rota belirlendi

Kastamonu’da Araç ilçesinde bulunan Saltuklu Kanyonuna keşif turu düzenleyen Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ve üniversite öğrencileri, doğal güzellikleri ile büyüleyen kanyondan ilk kez geçiş yaptı. Kanyonda çok sayıda tarihi kalıntının olduğu belirlendi.

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde doğal güzellikleri ile büyüleyen Saltuklu kanyonunda, tarihi yaşam kalıntılarının olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar herhangi bir inceleme yapılmadığı öğrenilen Saltuklu kanyonunda, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ve öğrenciler tarafından keşif geçişi yapıldı. Bölge halkı tarafından ’saklı cennet’ ve ’Cibiş Kanyonu’ olarak da adlandırılan Saltuklu Kanyonunun gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla usta eğitmenler ve sporcularla birlikte öğrencilerle kanyondan geçiş yapıldı. 3 saatlik zorlu bir yolculukla geçilebilen kanyonda tarihi dönemlere ait yaşam kalıntılarının olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda kanyon bölgesinde rota çalışması da yapan Haberal, tarihi yaşam kalıntılarının olduğu bölgenin turizme kazandırılması ve koruma altına alınması için çalışma başlatıldığını söyledi. Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşma çalışmaları yürüten Kastamonu Üniversitesinin bu alanda çalışmalarına başladığını söyleyen Haberal, Saltuklu Kanyonunu turizme kazandırılması noktasında girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

“İhtisas projesi çerçevesinde rota belirleyerek Saltuklu kanyonunu ilk kez geçtik”

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde bir kanyon olduğunu ve bu kanyonun şimdiye kadar hiç geçilmediğini öğrendiğini belirten Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, “Kastamonu ili Araç ilçesinde İğdir köyünde bir kanyon var. Eski adıyla ’Cibiş’ diye biliniyor. Saltuklu köyü ile Oycalı köyü arasında, iki köyün ortak sınırında olan bir kanyon. Biz bu kanyonu hedeflerim arasında gezerken bu kanyonu planlamıştık. İçerisinde sur, kale duvarlarının, Osmanlı mezarlarının olduğu, içerisinde mağaraların, iki tane büyük değirmenin, iki köyü birbirine bağlayan tarihi bir kervan yolunun, iki köyün kültürler arası iletişimini sağlayan tarihi bir köprünün, çeşit çeşit bitkilerin bulunduğu bir kanyondur. Burası tarihi bir bölge. Bizler de ’bu bölgeyi nasıl tanıtırız’ derken ben, bu kanyonda önce bir yüzme etkinliği düzenledim. Ardından alanda öğrencilerimizi gezdirdik. Daha sonra bu kanyonun hiç geçilmediğini öğrendim. Araç Barajının alt tarafındaki girişinden İğdir köyüne bakam tarafta bir gölet bulunuyor. Bizler de buradan kanyonu geçmeyi düşündük. Belirli ekip ve ekipmanlarla, üniversitenin belirlediği ihtisas projesi çerçevesinde rota belirleyerek Saltuklu kanyonunu geçtik” dedi.

“Kanyonu üç saatlik zorlu ve korku dolu anlarla geçebildik”

Saltuklu kanyonunu üç saatlik zorlu ve korku dolu anlarla adrenali yüksek şekilde geçtiklerine işaret eden Haberal, “Arkadaşlarımızla beraber 3 saatlik çok güzel ve zorlu, heyecanlı adrenalini yüksek korku dolu anların yaşanıldığı inanılmaz bir kanyon geçişi yaptık. İnanılmaz muhteşem görsellikler ve güzellikler elde ettik. Muhteşem manzaralar kaydettik. Saltuklu Kanyonu ilk kez bizim macera rotalamamız çerçevesinde geçilmiş oldu” diye konuştu.

“Tarihi kalıntılarında bulunduğu Saltuklu Kanyonunun turizmi kazandırılması için çalışma başlattık”

Tarihi yaşam kalıntılarının da bulunduğu Saltuklu kanyonunun hem turizme kazandırılmasında hem de gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydeden Haberal, “Saltuklu Kanyonu ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile görüştük. Bu bölgenin tabiat anıtı ya da tabiat parkı şeklinde ilan edilerek koruma altına alınmasını teklif ettim. Çünkü iki köyün arasında bulunan kanyonun en dar yerinden ya asma köprü ya da seyir terası, cam teras olmayabilir, doğanın dokusuna uygun ahşap teras şeklinde buranın teras haline getirilip buraya insanları çekerek bu eşsiz doğa harikasını görme fırsatı sunulabilir. Tam bir kültürün yaşatıldığı bu yerde örf adetlerimiz, dini değerlerimiz ve tabiat değerlerimiz var, mağaralar, değirmenler, kaleler var, aradığınız her şeyi buradan bulabiliyorsunuz. Amacımız bu değerleri yaşatmak, bunları gelecek nesillere aktarmak, yok olmasına asla izin vermiyoruz, sürdürmek için sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şehri gezip tanıdıkça keşfetmiş olduk”

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emir Eldemir ise kanyon karşısında hayran kaldıklarını belirterek, “İstanbul’dan geliyorum Kastamonu Üniversitesine. Kastamonu, ilk başlarda bana boş bir şehir olarak geliyordu. İlk baktığımız zamanlarda bir şey görünmüyordu. Hocalarımızla birlikte şehri gezip tanıdıkça doğal güzellilerini, tarihi bölgelerini gördük ve keşfetmiş olduk. Sağ olsun Hikmet hocamız bizleri, şehrin birçok yerine getirdi ve gezdirdi. Hocamızla beraber saha çalışmalarına gittik, arazilere çıktık, dağlarda çekimler yaptık. Bu görüntüleri gerekli yerlere göndererek, Kastamonu için gerekli kazanımlar yapmaya yardımda bulunduk” dedi.