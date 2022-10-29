Doğa harikası ‘Kale Peri Bacaları’ turizme kazandırılmak isteniyor

Adıyaman’ın keşfedilmemiş doğa harikalarından birisi olan ‘Kale Peri Bacaları’ koruma altına alınarak, turizme kazandırılmak isteniyor.

Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti ve daha nice tarihi ve kültürel eserleriyle ülkemizin önemli turizm kentlerinden birisi olan Adıyaman, keşfedilmemiş doğa harikası eserleriyle de dikkatleri çekiyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde bulunan ‘Kale Peri Bacaları’ görenleri kendine hayran bırakıyor. On binlerce yılda yağmur, sel, rüzgar gibi doğal olaylarla oluşan bu peri bacaları turizme kazandırılmak isteniyor.

Ortaçağ Dönemine ait kalenin kalıntılarının bulunduğu tepenin alt kısmında yer alan ve kumul bir toprak yapısının üzerinde oluşan Kale Peri Bacaları’nın korunarak turizme kazandırılması için Belören Belediyesi girişimlerde bulunacak.

Ulaşım sorunu olduğu için çok fazla bilinmeyen peri bacalarını Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan gelen vatandaşlar ziyaret ediyor.

Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, peri bacalarının turizme kazandırılması için ilgili bakanlıklara irtibata geçileceğini belirterek, “Doğa olaylarıyla meydana gelen bu peri bacalarını turizme kazandırmak istiyoruz. Yolu olmamasına rağmen şu haliyle Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan ziyaretçiler geliyor. Buranın yolu yapılır ve koruma altına alınırsa turistlerin yoğun ilgi göstereceğine eminim. On binlerce yılda oluşan bu eserlerin korunması gerekir” dedi.

Ramazan Tahta isimli vatandaş ise, yolu olmadığı için yeterli turistin gelmediğini ifade ederek, “Bu kadar güzel eserleri turizme kazandırmak için yolu yapılarak buralar korunmalıdır” dedi.