Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan 1956 yılında Samsun’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış ve ardından imtihanla girdiği Kuleli Askerî Lisesi’nden okul birincisi olarak mezun olmuştur. Harbiye yerine tıbbiyeyi tercih etmiş ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaydolmuştur. Buradan mezun olduktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde Nöroşirürji Uzmanı olarak askerlik görevini yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Harvard Üniversitesi’nde lisans üstü eğitimi gören Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan’ın, yaptığı ilmî çalışmalar ABD’de yayınlanan klasik tıp kitaplarında referans olarak yer almıştır. Yurtiçi ve yurtdışından gelen çok sayıda bel fıtığı, dar kanal ve omurilik hastasına uyguladığı ameliyatlarla tanınmıştır.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, AANS Amerikan Beyin Omurilik Sinir Cerrahları Birliği (American Association of Neurological Surgeons)’ne üye seçilmiş ve Amerikan Biyografi Enstitüsü (American Biographical Institute) tarafından kendisine “Genius” yani “Dahi” madalyası verilmiş ve Yirmi Birinci Asrın Büyük Akılları (Great Minds of the 21st Century) arasında gösterilmiştir. Ayrıca Uluslararası Biyografi Merkezi (International Biographical Centre, Cambridge) tarafından Yirmi Birinci Asrın Seçkin 2000 Aydını (Outstanding Intellectuals of the 21st Century) arasına dahil edilmiştir. Hâlen Türkiye’de çalışmakta olup, adı dünyanın en iyi 100 doktoru arasında anılmaktadır. Ayrıca Düşünür olan Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan,  Kültür Dünyası,  İnsan Adına,  Sağlığınız ve Eğitim Bilim dergilerini yayımlamıştır.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan‘ın yazmış olduğu kitaplar şunlardır:

  1. Bel Fıtığı ve Korunma Yolları • Bel Sağlığı İçin 100 Tavsiye (Bugüne kadar 15 baskı yapılmıştır.)
  2. Lumbar Disc Herniation and Its Prevention •100 Recommendations For Low Back Health (Bugüne kadar 3 baskı yapılmıştır.)
  3. Bilim, Eğitim ve Kültür Yazıları • Küresel Problemler Nasıl Çözülür? Science, Education and Cultural Essays • How are Global Problems Resolved?
  4. Mutluluğun Denklemi • Evren, İnsan, Ruh ve Ölümsüzlük The Equation of Happiness • The Universe, The Human Being, The Soul and Immortality
  5. Evrensel Bahçeye • Didaktik Şiirler Didactic Poems for the Universal Garden