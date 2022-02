Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem ‘erbane’ üretiyor hem çalıyor

Diyarbakır’da, Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan 18 yaşındaki Hamza Kartal, 4 yıldır erbane üretip, dünyaya satıyor.

Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarında çalınan, eleğe benzeyen tef, birçok yerde “erbane” olarak geçerken 18 yaşındaki Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Hamza Kartal, istediği ton da saz bulamayınca kendi erbanesini üretmeye başladı. İlk başlarda ürettiği erbaneleri hediye olarak dağıtan Kartal, daha sonrada satışına başlayarak Türkiye’nin birçok noktasından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Okulda aldığı eğitim sonucu başarılara imza attığını ifade eden Kartal, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesinde 9’ncu sınıfa başladığı zaman, aldığı eğitim sonucu istediği tonda bir saz bulamadığını söyledi. Kendi sazını üretmeye başladığını aktaran Kartal, “Tefin ana kökeni dediğimiz kısım İran coğrafyasına ait. Şu an güncel olarak orda çok fazla yapılıyor. Oradaki bütün firmalardan neredeyse erbane aldım. İlk yaptığım erbaneyi oğlak derisinden ve ceviz kasnaktan ürettim. Erbane ürettikten sonra çok beğenen oldu. Beğenen herkes bana hediye et diye mesajlar atamaya başladı. Çok fazla hediye verdikten sonra satış işine başladım. Önce çevreme sattım, şu anda dünya çapında satış yapıyorum. Fiyatları 250 TL den başlıyor, deri olanların fiyatı 7 bin TL kadar çıkıyor. Bir gün yapacağın eser tizdir, hemen aynı gün tiz bir erbane üretebilirim. Ya da çalacağım eserde çok fazla bas partiler vardır. Hemen bas özelliği öne çıkmış bir erbane üretebilirim. Bu çok güzel bir özgürlük. Yaşam alanında da her alanda bir nebzede olsa bilgilenme kattı. Bana diğer insanlardan ayıran bir özellik katı. Hedefim, okulumu bitirip öğretmen olmak” dedi.