Diyarbakır’ın meyan kökü şerbetçileri tezgahı kapatıyor

Diyarbakır’da yaz aylarının vazgeçilmezi olan ve birçok hastalığa iyi gelen meyan kökü şerbeti, soğukların başlamasıyla birlikte, kentte artık bir sembol olan meyan kökü şerbetçileri tezgahları kapatıyor.

Türkiye’de meyan kökü şerbetinin en çok satılan illerin başında gelen Diyarbakır’da şerbet satıcıları tarihi Sur ilçesinde soğukların başlamasıyla birlikte tezgahlarını kapatıyor. Şehrin en eski şerbet satıcılarından olan ve soğuklar başladığı için tezgahı kapatma vaktinin geldiğini belirten 72 yaşındaki Cemil Turan, ”50 yıldır Diyarbakır’da meyan kökü şerbeti satıyorum, şimdi soğuklar başladı meyan kökü şerbeti de soğuk tüketildiği için biz de yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz. Kışın meyan kökü şerbetine talep olmuyor. Meyan kökü şerbeti lezzetinin yanı sıra mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği için tercih ediliyor. Birkaç güne toparlanır seneye yaz aylarında yine Sur ilçesindeki yerimizi alırız” diye konuştu.