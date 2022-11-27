Diyarbakır’ın ’İstiklal Caddesi’ne yoğun ilgi

Diyarbakır’da sonbaharın son günleri yaşanırken, güneşli havayı gören vatandaşlar, başta kenttin ”İstiklal Caddesi” olarak değerlendirilen Yeni Kapı olmak üzere tarihi mekanlara gezmeye çıktı.

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, sonbaharın son demlerini yaşıyor. Kent, bu yıl turizmde canlı bir sezon geçirirken, soğuk havaların başlamasına rağmen hala güneşli havayı gören yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor. Tarihi Sur ilçesinde bulunan Hasanpaşa Hanı, 5’inci Harem-i Şerif olarak bilinen Ulu Camii başta olmak üzere, 2015 terör olaylarında sonra tahrip edildiği için restore edilen yerler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Tarihi ilçede “İstiklal Caddesi”ne benzetilen Yeni Kapı tarafı ise vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelmeye başlandı.

Cadde üzerinde esnaf olan Anıl Aksu, özellikle hafta sonları bulunulan yerin çok yoğun olduğunu söyledi. Küçük bir İstiklal olarak nitelendirildiğini aktaran Aksu, “yeni iş yerleriyle, tarihle, insanların oturup kahve içecekleri, yemek yiyebilecekleri yeni alanlar oluşturuldu. Çok güzel de ilgi görüyor” dedi.

Özelikle dünyanın her yerinden gelen turistlerin kiliseler, camiler, hamam olsun çok rağbet gördüğünü ifade eden Aksu, “İnsanlar, bu sokağa girince çok farklı hissediyorlar. Kendilerini Avrupa’da hissediyorlar. Sanki Diyarbakır değil de, Avrupa’nın bir yerinde dolaşıyormuş gibi hissediyorlar. İz, çok mutluyuz. Turist akını olduğu için, özellikle hafta sonları, çevre illerden dışarıdan da turistler geldiği için mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.