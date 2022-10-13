Diyarbakır’da paça servisi Burkina Fasolu ‘Bünyamin’in elinden

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kelle paça restoranında servisler, Burkina Fasolu Bünyamin’in elinden.

Kayapınar ilçesinde 30 yıldır paça çorbası ile ünlü Esad Usta olarak bilinen mekanda, kentte üniversite okumaya gelen Burkina Fasolu Bünyamin istihdam edildi. Yaklaşık 1 aydır çalışmaya başlayan Bünyamin, yabancı diliyle de yabancı müşterilere tercümanlık ediyor. İşletme sahibi, Aziz Ekinci, kendileri Bünyamin’e, Bünyamin’in de kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Bir aydır Bünyamin’in kendileriyle çalıştığını hatırlatan Aziz Ekinci, “Burada ilahiyat fakültesinde okuyan bir kardeşimiz. Hem biz ona yardımcı oluyoruz, hem o bize yabancı müşterilerde yabancı dili olduğu için oluyor. Bende onu bir arkadaşım vasıtasıyla ayarladım. Günde 6-7 saat bizimle beraber çalışıyor. Burkina Fasolu, adı Bünyamin” dedi.

“Nerede ise ona köylüleriymiş gibi davranıyorlar”

“Çok temiz, düzgün bir kardeşimiz” diyen Ekinci, “O bize, bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diyarbakırlılar ona çok sempati duyuyor. Seviyorlar, nerede ise ona köylüleriymiş gibi davranıyorlar. Çok sıcak bir ilişki var. Daha önce bir iki mekanda görmüştüm, sürekli değildi. Şu anda bildiğim kadarıyla bir bende var. Hatta daha fazla da bulursam alacağım. Bünyamin’in bir iki arkadaşını da almak istedim, ders programları bize uygun değildi” ifadelerini kullandı.