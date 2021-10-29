Diyarbakır’da Cumhuriyetin 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlanırken, törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Cumhuriyeti gözümüz gibi korumak, bir seçenek değil, hepimiz için tek yoldur. Onu yüceltmek, onunla birlikte yücelmektir” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark önünde düzenlenen tören, Vali Münir Karaloğlu’nun valilik makamında tebrik kabullerinin ardından vatandaşları selamlaması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Cumhuriyet 7 düvele karşı birlikte kazandığımız varlık zaferimizdir”

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Mesajın okunmasının ardından konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Bugün Cumhuriyet Bayramı, en büyük bayramımız kutlu olsun. 98 yaşındaki Cumhuriyetimiz, ebede kadar hür yaşasın. Cumhuriyeti kuran, bu uğurda şehit ve gazi olan kahraman ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Yurt içinde yurt dışında, okulda, fabrikada, ofiste ve kışlada; düşünerek, tasarlayarak, projelendirerek, üreterek Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yüceltmek için çalışan bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Türkiye’nin nüfusu 84 milyon. Türkiye, hepimiz için yeryüzü. Cumhuriyet, hepimiz için gökyüzü. Hür bayrağımız, bu gökyüzünde dalgalanıyor. Ezanlarımız bu gökyüzünde yankılanıyor. İstiklal ve istikbalimiz bu yeryüzünden besleniyor. Cumhuriyetin sahibi, Bosna’dan, Halep’ten Kerkük’ten Bağdat’tan Selanik’ten Gostivar’dan gönül coğrafyamızın her köşesinden Anadolu ocağına sığınan milletimizdir. İstiklal Marşımızda bahsi geçen ocak, işte bu ocaktır. Bu ocak bizim ocağımızdır. 7 düvele karşı birlikte kazandığımız varlık zaferimizdir. Dedelerimizin eseri, gelecek nesillerin emanetidir. Sınır boylarında, semalarımızda, diplomatik saldırılarda, darbe girişimlerinde, dahili ve harici düşmanlara karşı koruduğumuz, dahili ve harici düşmanlara rağmen geliştirmeye çalıştığımız Cumhuriyet, var olma ya da yok olma meselesidir. Yalnız bugün değil dün ve gelecekte var olma davasıdır. Onu gözümüz gibi korumak, bir seçenek değil, hepimiz için tek yoldur. Onu yüceltmek, onunla birlikte yücelmektir” dedi.

“Cumhuriyete gözümüz gibi bakmak vazifemizdir”

‘Türkiye’de yaşayan 84 milyon hür ve eşit vatandaşın Cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, “Hepimizin farklı farklı unvanları, farklı farklı işleri, farklı farklı kimlikleri var. Cumhuriyet nezdinde, unvanımız, işimiz, kimliğimiz ne olursa olsun. Türk, Kürt, Zaza, Laz, Çerkez, Abaza eşit vatandaşlarız. Cumhuriyet, bizi eşitlikte buluşturan mayadır. Bugün bu mayaya rengini, tadını, kokusunu veren öğrenciler, öğretmenler, veliler, çocuklar, gençler, yaşlılar, çiftçiler, esnaf, tüccarlar Türkiye’de yaşayan Cumhuriyetimizin 84 milyon hür ve eşit vatandaşı olarak bizleriz. Kendimiz, evimiz, mahallemiz, şehrimiz, ülkemiz, insanlık için düşünen, araştıran, üreten fertler olmak, kahraman ecdadımızın kanıyla, canıyla yazdığı aziz hatırası ve evlatlarımızın varlık teminatı olan Cumhuriyete karşı borcumuzdur. Cumhuriyete gözümüz gibi bakmak, onu dünyanın en parlak yıldızı yapmak vazifemizdir. Bu milli ve medeni bir görevdir, hepimizindir. 98 yıl önce bugün Cumhuriyeti ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, gazi meclisimizi, ecdadımızı bir kez daha şükranla yad ediyorum. Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhuriyetin 98. yıldönümü koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Karaloğlu tarafından madalyaları verilirken, ardından öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterisi, kobra ve skorsky helikopterlerinin uçuşu ve geçiş töreniyle program son buldu.

Törene Vali Münir Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Parti milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, siyasi parti, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.