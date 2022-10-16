Diyarbakır’da çiftlerin fotoğraf mekanı tercihi tarihi ’İçkale’

Diyarbakır’da evlenecek çiftler, düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyoyu andıran tarihi İçkale Müze Kompleksi’ni tercih ediyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi, hayatlarını birleştirecek çiftlerin düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyo oldu. Hafta sonu tarihi ilçede yoğunluk yaşanırken, evlenecek çiftler, fotoğraf çektirmek tarihi mekanları tercih ediyor.

Özellikle hafta sonu yoğunluğun yaşandığı İçkale’de çiftler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri, Artuklu Sarayı, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi, St. George Kilisesi, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme ve Atatürk Müzesi çevresinde fotoğraf çektirme imkanı buluyor.

Damat Nurullah Bal, Diyarbakır’ın tarihi bir kent olduğu için, müzelerin güzel olması nedeniyle fotoğraf çekimlerini bu alanda yapmak istediklerini söyledi. Bal, “Evlenmeyen gençlerinde fotoğraf çekimlerinde burayı tercih etmelerini tavsiye ederim” dedi.