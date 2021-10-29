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Diyarbakır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu,“Rize’nin Çayeli ilçesinden Kaptanpaşa köyünden Münir Karaloğlu’nu Diyarbakır’a vali yapandan Mardin’in bir köyünde doğan Aziz Sancar’ı Amerika’da Nobel Bilim Ödülü aldıran da cumhuriyettir. Cumhuriyetimizi gözümüz gibi korumak, onu dünyada bir yıldız yapmak da bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Kültür Sanat 29.10.2021, 21:44
Diyarbakır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu,“Rize’nin Çayeli ilçesinden Kaptanpaşa köyünden Münir Karaloğlu’nu Diyarbakır’a vali yapandan Mardin’in bir köyünde doğan Aziz Sancar’ı Amerika’da Nobel Bilim Ödülü aldıran da cumhuriyettir. Cumhuriyetimizi gözümüz gibi korumak, onu dünyada bir yıldız yapmak da bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı kabul töreni resepsiyonu düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen resepsiyona Vali Münir Karaloğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Parti milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal , Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, siyasetçiler, bürokratlar, iş, spor ve sanat dünyasından davetliler ile katıldı.

“Bu topraklardaki son şaheserimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir”

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, bu topraklardaki son şaheserin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimizin kurucusu, valisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıdır. Bu toprakları bize vatan kılan şehit ve gazilerimizi şükranla minnetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İki gündür Diyarbakır’da dolu dolu Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. Diyarbakır bin 382 yıldır İslam toprağı ve bin 382 yıldır bu coğrafyada, bu şehirde kesintisiz ezanı Muhammed’e okundu. Geçmiş dönemlerde farklı isimlerde devletlerimiz oldu. Ama bu topraklardaki son şaheserimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Cumhuriyetimizi gözümüz gibi korumak, onu dünyada bir yıldız yapmak da bizim boynumuzun borcudur” dedi.

“Cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük ödül eşit vatandaşlıktır”

Cumhuriyetin ve cumhuriyetin değerlerinin kıymetini bilinmesi gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’da kamusu özel sektörü, sivil toplumu, muhtarı, çalışanı herkes cumhuriyetimizi yüceltmek, dolayısıyla cumhuru yüceltmek için gece gündüz çalışıyoruz, emek veriyoruz, emek vermeye de devam edeceğiz inşallah. Cumhuriyetin bize bahşettiği en büyük ödül eşit vatandaşlıktır. Bakın Rize’nin Çayeli ilçesinden Kaptanpaşa köyünden Münir Karaloğlu’nu Diyarbakır’a vali yapandan Mardin’in bir köyünde doğan Aziz Sancar’ı Amerika’da Nobel Bilim Ödülü aldıran da cumhuriyettir. Onun için cumhuriyetin ve cumhuriyetin değerlerinin kıymetini bilmemiz lazım” diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan pastanın katılımcılar tarafından kesilmesiyle Cumhuriyet Bayramı kabul töreni resepsiyonu sona erdi.

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