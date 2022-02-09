Diyarbakır’da 2023’e kadar hedef 5 milyon turist

Mezopotamya’nın “altın üçgeninde” bulunan Diyarbakır’da, 2021 yılını pandemiye rağmen turist sayısında yüzde 50 artışla geçirdi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2023 hedeflerinde 5 milyon turist ağırlamak olduğunu söyledi.

12 bin 500 yıllık tarihi ve 13 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, pandemiye rağmen 2021 yılında turist sayısında yüzde 50’lik bir artışla geçirdi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü, geçici listede bulunan Zerzevan Kalesi, insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Çayönü Höyüğü ve Körtik Tepe’siyle, kültür ve inanç turizmiyle 2023 yılına kadar 5 milyon turist ağırlamaya hazır.

Diyarbakır’da, çok ciddi bir turizm potansiyeli olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, 12 bin 500 yıllık tarihi ile kenttin 13 medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Elde çok değerli, çok kıymetli tarihsel, kültürel mirasın olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, en önemli mirasların UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçesi, Zerzevan Kalesi, Malabadi Köprüsü gibi birçok değerin olduğunu vurguladı.

Mezopotamya’nın “Altın Üçgeni”, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin’in yukarı Mezopotamya’nın tacı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlığında ana vatanıdır. İnsanlığın ilk yerleşim bölgesi, Göbekli Tepe, Hantepe, Körtik Tepe ile Çayönü ile zaten ispatlandı. Bu bölgede özellikle kültür ve inanç turizmi noktasında biz, 2020 yılında Diyarbakır’da çok büyük bir çalıştay yaptık. Onun çıktılarını almaya başladık. 2021 yılında Diyarbakır’a pandemiye rağmen gelen turist sayısında yüzde 50’lik bir artış oldu. İnşallah 2022 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Mezopotamya’nın Altın Üçgeninde özelikle kültür turlarında, inanç turlarında ciddi bir patlama bekliyoruz.”

“Şehrin geleceğini çalanlar yüzünden 40 yıldır bölgeye insanlar gelemedi”

Sektörün hazırlıklı olması uyarısında bulunan Vali Karaloğlu, “Buna şehirlerimizin, belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin hazırlıklı olması lazım. 40 yıldır da bu bölgeye insanlar bir şekilde gelemediler. Gelmek istediler gelemediler. Şehrin geleceğini çalanlar yüzünden insanlar gelemediler. Artık bölgede huzur var, güven var. Turistte, huzur ve güven olan yere gitmek ister. Bizim Diyarbakır’a 5 milyon turist hedefimiz var. Bunu 2023 hedefi olarak koymuştuk. Ama inşallah bu kent bunu sağlayacak. Bu kenttin potansiyeli bunu sağlayacak” şeklinde konuştu.