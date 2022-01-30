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Diyarbakır Yenikapı turizm merkezi oluyor

Diyarbakır Suriçi’nde inşa edilen Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi, dünyanın her yerinden gelecek yabancı ve yerli misafirlerini ağırlayacak. Proje kapsamında yer alan 70 dükkanın kiralanması için 10 Şubat 2022 tarihinde ihale gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat 30.01.2022, 16:16
Diyarbakır Yenikapı turizm merkezi oluyor

Diyarbakır Suriçi’nde inşa edilen Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi, dünyanın her yerinden gelecek yabancı ve yerli misafirlerini ağırlayacak. Proje kapsamında yer alan 70 dükkanın kiralanması için 10 Şubat 2022 tarihinde ihale gerçekleştirilecek.

Tarih boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapmış adeta açık hava müzesi ve ticaret merkezi olan Diyarbakır, Suriçi’nde inşa edilen Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi dünyanın her yerinden gelecek yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi’nde yapılan geleneksel Diyarbakır evlerinin bir kısmının inşası tamamlanırken, bir kısmının da inşasına devam ediliyor. Sur’daki tarihi eserler ve tescilli yapılar aslına uygun olarak restore edilen proje içerisinde yapılacak Hançepek Meydanı, Diyarbakır’daki kültür ve sanat aktivitelerinin merkezi haline gelecek.

Dört Ayaklı Minare’den başlayarak surlara kadar uzanan ve içerisinde yeni Sur Kaymakamlık Binası, Arapşeyh Camii, Tarihi Paşa Hamamı, Ermeni Surp Giragos Kilisesi, Keldani Katolik Kilisesi’nin ve yüzlerce tescilli yapının bulunduğu, Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi içinde 20 bin 630 metrekarelik kiralanabilir ticari alanlar oluşturuldu. Proje kapsamında toplamda 70 dükkanın kiralanması planlandı. Yerel Gastronomiye (Restoran, Kahvaltıcı, Tatlıcı-Künefeci, Kafe, diğer yeme-içme işletmeleri vb.) için 40 dükkanın kiralanması planlanırken, yerel ürünlere (Diyarbakır’a has peynir, kurutulmuş veya işlenmiş gıda, el sanatları, takı ve mücevherat, yerel giyim ve hediyelik eşya vb.) için 15 ve ulusal markalara (Ulusal Gastronomi dahil) ise 15 adet dükkan ayrıldı.

Yenikapı sanatın, ustaların ve turizmin merkezi olacak

Proje içerisinde yer alan iç avlular, kültür ve sanat aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Oluşturulan yeni sergi alanları ve kitap evleri ile pek çok sergi ve kitap imza günleri de bu iç avlularda düzenlenecek.

İhalede öncelik Diyarbakır esnafının

Proje içinde bulunan dükkanların kiralaması, davet usulü açık artırma yöntemi ile 10 Şubat 2022 tarihinde Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde olacak. Önceliğin Diyarbakır esnafına yer verileceği öğrenilen ihale, online katılımla da gerçekleştirilecek.

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