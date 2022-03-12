Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü anma mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin yeniden dirilişinin sembolü olan İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabulünün 101. yıl dönümünde yaşantısıyla ve duruşuyla İstiklal Marşına ruhunu veren istiklâl şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum.”