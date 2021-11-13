Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu. Erbaş, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağı müjdesini paylaştı. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan Kudüs turlarıyla ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.” Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah.”

‘Üç gece dört gün’ şeklinde düzenlenecek olan ziyaretlerde, iki ayrı konaklama türü olacak. Her iki konaklama türünde de yolculara üç öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olan vatandaşlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili, deneyimli personel görevlendirilecek. Ayrıca Kudüs ziyaretlerine katılacak olan vatandaşlara yönelik eğitim seminerleri düzenlenecek. Tura katılacaklar ilgili makamlarca Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak.