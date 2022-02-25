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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimizi dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, atacağınız ilk adım olmalı”

Gençlik Koordinatörleri Eğitim Semineri’ne video konferans sistemi ile katılarak kadın gençlik koordinatörlerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimizi dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, atacağınız ilk adım olmalı” dedi

Kültür Sanat 25.02.2022, 17:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimizi dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, atacağınız ilk adım olmalı”

Gençlik Koordinatörleri Eğitim Semineri’ne video konferans sistemi ile katılarak kadın gençlik koordinatörlerine seslenen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Gençlerimizi dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, atacağınız ilk adım olmalı” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu ‘Gençlik Koordinatörleri Eğitim Semineri’ne video konferans sistemi ile katılarak kadın gençlik koordinatörlerine hitap etti.

Toplantının, gençlere yönelik faaliyetlerin yeni bir duyarlılıkla ele alınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Çağımızda yaşanan olaylar ve sorunlar her yönden hayatı etkilemekte, dolayısıyla görev anlayışımızın bir gereği olarak onlara daha fazla ilgi göstermeyi, üzerinde durmayı, daha fazla kafa yormayı gerekli hale getirmektedir” dedi.

Başkan Erbaş, teknoloji ve iletişimin her yeri kuşattığı çağımızda insanların derin bir yalnızlık içinde yaşadığına, insanoğlunun neyi kaybettiğini hatırlamakta ve bulmakta zorlandığına işaret ederek, “Bu manada insanlığa aradığı değerleri, huzurun yolunu sizler göstereceksiniz inşallah. Daha güzel bir dünyanın kuruluşuna sizler öncülük edeceksiniz. Her şey sizlerin gayretleriyle inşallah daha güzel olacaktır. Unutmayın ki sizin işaret edeceğiniz ufuk, ortaya koyacağınız samimiyet ve gençlerimize aktaracağınız İslami değerler, geleceği şekillendirecektir. Zira gelecek, gençlerin elindedir. Gençler, bir ülkenin en büyük zenginliği ve imkanıdır” diye konuştu.

“Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlik çalışmalarına ayrı bir değer verdiklerine vurgu yapan Erbaş, “Sizler de bu önemli hizmet için seçilmiş kardeşlerimizsiniz. Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da, millet olarak geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır inşallah” ifadelerini kullandı.

Rehberlik görevini yaparken sevgiyle kuşanmış bir iletişim dili kullanmanın önemini dile getiren Başkan Erbaş, gençlik hizmetlerinin birinci ve temel şartının gençleri sevmek, onlarla buluşmaktan ve konuşmaktan heyecan duymak olduğunu söyledi. Koordinatörlere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Erbaş, “Sizler; can taşıyan bütün varlıklara karşı merhamet hissiyle, eşyaya karşı estetik kaygısıyla, çevreye karşı koruma duygusuyla yaklaşma erdemini gösterebilmelisiniz. Sizler; sevgi ve kardeşliği temel değer bilen, güven veren, güvenilen, ‘Gencin süsü güzel ahlaktır.’ prensibini hatırda tutarak görevlerinizi yürütmelisiniz” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, birçok alanda olduğu gibi gençliğe yönelik hizmetlerin de ayrı bir beceri, özveri ve formasyon gerektirdiğine dikkat çekerek, koordinatörlerden sürekli olarak bilgi dağarcığını geliştirmelerini, din hizmetinin verimine yönelik yeni okumalar ve araştırmalar yaparak kendilerini geliştirmelerini istedi.

“Gençlerle iletişim yolları aramayı asla ihmal etmeyin”

Yeni kuşağın farklı düşünce tarzlarını, dilini ve kendilerini ifade yöntemlerini anlamanın önemine dikkat çeken Başkan Erbaş, koordinatörlere şöyle konuştu:

“Yeni kuşağın sadece dil ve üslubunun değil, düşünce tarzlarının, anlama biçimlerinin ve kendilerini ifade etme yöntemlerinin farklılaştığını da görmemiz gerekmektedir. Hayata hiçbir zaman tek açıdan bakmamalıyız. Yetişkinler olarak bizler de kendimizi devamlı yenilemeli, geliştirmeliyiz. Genç kuşak bizlerden değişen dünyaya ve zamanın şartlarına ayak uydurmamızı ve daha hoşgörülü olmamızı bekliyor. Yeni kuşak, özgürlüğüne daha düşkün ve hayatına müdahaleden hoşlanmıyor. Bu kuşak şeffaflık istiyor, kendilerinin de iştirak edebileceği diyalog arzuluyor. Fikirlerinin, düşüncelerinin, sorunlarının yargılanmadan, eleştiriye tabi tutulmadan içtenlikle dinlenilmesini istediklerini anlamamız gerekiyor.

Gençlerimizi dinin ve dini hayatın güzellikleriyle buluşturma arayışları, çabaları ne kadar önemliyse; gençlerle sağlıklı bir iletişim kurmak, bu yönde yeni bir dil ve üslup oluşturmak da o derece önemlidir. Onların konulara farklı yaklaşımını, asla hafife almamalısınız. Onların dilini ve üslubunu anlamayı, gençlerle iletişim yolları aramayı asla ihmal etmemelisiniz. Bu sebeple ülkemizin geleceği adına kendilerine son derece güvendiğimiz ve değer verdiğimiz gençlerimizi öncelikle dinlemek ve onları anlamaya çalışmak, hizmetlerinizi yürütürken atacağınız ilk adım olmalıdır.”

“Daha fazla gencimize ulaşalım”

Sadece Allah’ın rızasını umarak hizmet etmenin, ihlas, samimiyet ve tevazu gibi en büyük değerleri ve nimetleri kazandıracağına işaret eden Başkan Erbaş, “Elimizden gelen gayreti gösterelim. Bu bir fırsattır, fırsatları faydaya çevirelim. İmkanları değerlendirelim; amacımız, çırpınışımız, derdimiz budur. Bir gencimizin, çocuğumuzun daha gönlüne girmeye çalışalım. Çalışmadan şükretmiş olamayız. Gençlere daha fazla ulaşmadan şükretmiş olamayız. Hiç mesai saati gütmeden gecemizi gündüzümüze katalım. Gençler bize gelsin diye beklemeyelim, biz gençlere gidelim. Daha fazla gencimize ulaşalım. Gençlerimizi kötülüklerden alıkoymak için vazifemizi iyi yapalım. Bu vesileyle, vazifenizin gereğini hakkıyla yerine getirmeyi sizlere müyesser kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu müzakerelerimizin, seminerimizin hayırlara vesile olmasını, bereketli, verimli geçmesini Rabbimden niyaz ediyor, hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

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