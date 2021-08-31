Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bugün Müslüman dünya okumayı ve bilgiyi ihmal ettiği zaman nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz”

Bursa İl Müftülüğü yeni hizmet binası açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün Müslüman dünya okumayı ve bilgiyi, bilgi peşinde koşmayı ihmal ettiği zaman nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hem tarihi takip ederek görüyoruz, hem de bugün görüyoruz. Yaşanan sorunların, geri kalmışlığın en temel sebebi, ilimden, irfandan, bilimden, hikmetten uzak kalmaktır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki 3 katlı Bursa İl Müftülüğü hizmet binasının açılışı, yoğun katılım ile gerçekleşti. Gençlik merkezi, Diyanet Yayın Evi, kafe, TAV Bursa Şubesi, hac ve umre irtibat bürosunun olduğu binanın açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bursa’nın kalbi ilimle, hikmetle, kitapla, irfanla buluştu. Belki de Türkiye’nin her yerinden gelen insanımıza hizmet edecek bu binanın açılışı benim için gerçekten çok heyecan verici oldu. Okumayı, anlamayı aklını kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden ne kadar çok ayet-i kerime olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Müslüman dünya, okumayı ve bilgiyi, bilgi peşinde koşmayı ihmal ettiği zaman nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hem tarihi takip ederek görüyoruz, hem de bugün görüyoruz. Yaşanan sorunların, geri kalmışlığın en temel sebebi, ilimden, irfandan, bilimden, hikmetten uzak kalmaktır. İlmi bilgiyi kaybedince cehalet karanlığı çökmüştür. Fitne ve tefrikanın sebebinin cehalet olduğunu her vesileyle söylüyoruz. ’Cehalet kötülüklerin anasıdır’ diyoruz. Kitap, Müslümanlar için ihtiyaç listesinin sonlarında yer almaya başlamıştı ama şimdi hem Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, ülkemizde fuarların açılması, kitapların fazla basılması ve kitap okuma oranlarının artması bizi heyecanlandırmakta, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetinin mensupları olarak umutlandırmaktadır” dedi.

Bir milletin gelişmişlik seviyesinin kitap evleriyle, kütüphaneleriyle, kitaba verdiği değer ile ölçüldüğünün altını çizen Erbaş, "Dünyada ekonomi, sanat, teknoloji, hukuk alanında ileri ülkelerin en bariz özelliklerinden biri de kitap okuma oranı, yayın sayısı ve niteliği gibi açılardan önde olmalarıdır. Dolayısıyla, ülkemiz, bölgemiz ve tüm yeryüzü bağlamında yaşanan sorunlar ve yapmamız gerekenler açısından baktığımızda öncelikle bilgi, ilim ve hikmetle kurduğumuz ilişkiyi gözden geçirmemiz lazım. Bilgi, iyilik için kullanılırsa insanlığa hizmete, hukuk ve ahlak tanımayan insanların elindeyse insanlık için felakete dönüşür. Bilgi üretmeyenler üretilen bilginin takipçisi hatta mahkumu olur. İslam dünyası, bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır. Bu mesafeyi bizim telafi etmek zorunluluğumuz vardır. Doğru ve sahih bilgi zemini kaybettiğimizde, bilgi üretmeyi ve geliştirmeyi ihmal ettiğimizde sağlıklı düşünmeyi, sorunları tespit etmeyi ve çözüm üretme imkanını da kaybediyoruz. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun yanında son vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde İslam dünyası insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip izah ederek yer yüzüne henüz teklif edebilmiş değildir. Bunun için bizim İslam dünyası olarak çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız vardır” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bugüne kadar Bursa’da da 10’larca öğrenci Türkiye Diyanet Vakfı marifetiyle eğitim yardımı yapılmıştır. Bin 500 ihtiyaç sahibi aileye alışveriş kartı sağlanmıştır. 150’ye yakın ülkede de barınma dahil birçok yardımlar götürülmüştür. Masum ve mazlumların yanında destek olunmuştur” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Osmanlı döneminden beri 10’larca 100’lerce vakfı biliyoruz ki, bırakın insanı hayvanlara ve bitkilere destek veren vakıflarımız vardı. Türkiye Diyanet Vakfı da bu vakıflarımızdan bir tanesidir. Sadece Türkiye’de değil, dünya üzerinde birçok ülkesinde hizmet vermektedir. Bu meydandaki alanda 43 yıl müftülük binası olarak hizmet edildi. Şimdi yapılan yeni binada aile, gençlik, hac ve umre organizasyonlarla Bursa’ya hizmet verecek” diye konuştu.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan, “Bu şehrin maneviyatını besleyecek olan bu müessese, Bursa’nın manevi iklimine ve kimliğine çok büyük değer katacaktır” dedi.

Açılışa, AK Parti milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda davetli katılırken, duaların ardından açılış kurdelesi kesildi.