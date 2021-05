Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geleneksel değerlerin yaşatılması, toplumsal uzlaşı alanlarının zenginleştirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla Diyanet Bayram Gazetesi’ni çıkardıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayıncılık tecrübesine yılda iki defa neşredilecek olan Diyanet Bayram Gazetesi’ni ekledi.

Diyanet Bayram Gazetesi’nin yayın hayatına başladığını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı şu mesajla duyurdu:

“Ülkemizin çok kıymetli Münevverlerinin değerli katkılarıyla Başkanlığımız tarafından hazırlanan Bayram Gazetemiz ile evlerinize misafir oluyoruz. Online olarak ulaşabileceğiniz Bayram Gazetesi’nin bayram sevincimize katkı sunmasını temenni ediyorum.”

Toplumu din konusunda aydınlatmanın yanı sıra toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi noktasında önemli çalışmalara imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı, Bayram Gazetesi’ni ramazan ve kurban bayramlarında yayımlayacak.

Dijital ve matbu olarak aynı anda yayımlanacak gazetede, ilim adamları, sanat, edebiyat ve medya çevrelerinden önemli isimler yer alacak. Gazeteyle geleneksel değerlerin yaşatılması, toplumsal uzlaşı alanlarının zenginleştirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Bayram Gazetesi’nin ilk sayısında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Hayreddin Karaman, Alev Alatlı, Doğan Hızlan, Mustafa Kutlu, İbrahim Kalın, Erol Göka, Sibel Eraslan, Ahmet Hakan, Hasan Kaçan, Hilal Kaplan, Kübra Par gibi isimlerin yazıları yer aldı.

Dünden bugüne dinî bayramların toplumsal belleğimizdeki yeri ve anlamı üzerine denemelerin, bireysel bayram hatıralarının, yarınlara dair güzel temennilerin işlendiği yazılarda, bayramı yaşayamayan mazlumlar da unutulmadı. Gazetede okurları Kudüs, Mescid-i Aksa ve mültecilerle ilgili çarpıcı metinler bekliyor. Söyleşi köşelerinde ise Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. İlyas Çelebi ve Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz soruları cevapladı; bayramın dinî ve sosyal hayata katkıları üzerine önemli mesajlar verdi.

Prof. Dr. Soner Gündüzöz, Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu ve Emin Gürdamur, kâinatın ritmine coşku ile katılmak anlamına gelen bayramı, kapanma günlerinde değişen alışkanlıklarımızı ve bayramın dünden bugüne hatıralarımızdaki müstesna yerini nasıl koruyabildiğini kaleme aldı. Yaşar Çapcı ve Abdülbaki İşcan ise Kudüs ve Kudüs’ün bizim için önemine değindi. Halime Karabulut, gurbetteki bayramları anlattı.

Gazetedeki yazısında Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayramın hüzünle geçeceğini kaydeden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Maalesef bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, iman ve İslam kardeşliğimizin en önemli tezahürlerinden olan bayramlarımız da biraz mahzun geçmektedir. Zira İslam coğrafyasının mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır. Bilhassa bayrama günler kala terör devleti İsrail’in, mukaddes belde Kudüs ve mukaddes mabet Mescid-i Aksa’ya karşı işgal girişimine şahit olmaktayız. Barbarca bir tavırla mescitte ibadet eden Müslümanlara saldırılmakta, peygamberler diyarı hayasızca talan edilmektedir” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, her şeye rağmen Müslümanlara düşen görevin bayram neşesini çoğaltmak ve her yere taşımak olduğunun altını çizdi.