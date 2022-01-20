DİTAV’dan ‘2022 Zerzevan yılı’ olsun çağrısı

Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) Diyarbakır şubesi 2022 yılının Zerzevan yılı olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır’a 45 kilometre uzaklıkta, Çınar ilçesine bağlı, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki 912 rakımlı bir tepede bulunan Zerzevan Kalesi ve yerleşkesinin gün yüzüne çıkarılması için yedi yıla aşkın bir süredir kazılar sürüyor. Zerzevan Kalesi, Romanın sınır lejyon karakolu olmasının yanı sıra pagan Romanın muktedir asker ve bürokratlarının derin inancı Mitraizm’e ait en doğudaki yeraltı Mithras Tapınağını da içinde bulunduruyor. Bu kadim mekan; Perslilerin Kral Yolu, Asurların Ticaret Yolu olarak isimlendirdikleri 3 bin yıldan fazla aktif olarak kullanılmış, Romalılar dışında, milattan önce 880’li yıllara dayanan Asur izlerinin de kazılarda ortaya çıktığı bir yerleşke konumunda.

Son iki yıldır, Kovid-19 salgınına rağmen, Zerzevan Kalesi ve içinde bulunan Mithras Tapınağı’nı görmek için dünyanın farklı coğrafyalarından binlerce insan akın etti .

Zerzevan’ın hak ettiği ilgiyi görebilmesi için yoğun bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu bildiren Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

(DİTAV) Diyarbakır şubesi, 2022 yılını Zerzevan Yılı olarak dünyaya ilan ettiklerini belirtti.

DİTAV yaptığı açıklamada, “2020’de Zerzevan Kalesi ve Mithras tapınağı UNESCO’nun Tarihi ve Kültürel Miras Geçici Listesine dahil edildi. Kalıcı listeye gireceğine inanıyoruz.

Bu sebeple sorumluluk sahibi etkili şahsiyetlerden oluşan güçlü temsilciler ve kurumları Zerzevan’a davet ediyoruz. Bir Zerzevan duyarlılığına ve sahiplenilmesine ciddi ihtiyaç var.

DİTAV olarak Zerzevan Kalesini ve barındırdığı değerleri dünyaya tanıtmak istiyoruz. Şehirler sadece yeme, içme kültürü ya da sanayi, ticaret sunumuyla “ben varım, buradayım” demez, dememeli. Tarih, geçmişten bu yana ardında ne bırakmış, belki de anlaşılmaya değer olan tamda budur” ifadelerinde bulundu.