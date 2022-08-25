Dışişleri Bakanlığı’ndan, Moğalistan’da keşfedilen anıta ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Moğalistan’da keşfedilen Kutluk İlteriş Kağan’a ait anıta ilişkin, “1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun Yazıtları ‘Kül Tigin ve Bilge Kağan’ ile Bilge Tonyukuk Yazıtlarından sonraki üçüncü önemli keşiftir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moğalistan’ın Nomgon bölgesinde, İkinci Göktürk Devletinin kurucusu Kutluk İlteriş Kağan’a ait anıt kompleksin keşfedilmesi haberinin heyecan ve sevinçle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Moğolistan’la kökü Orta Asya bozkırlarına dayanan ilişkilerimizin önemli boyutlarından birini de tarih ve kültür alanlarındaki işbirliği oluşturmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın bileşenlerinden Nur-Sultan’da yerleşik Türk Akademisi ile Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü tarafından Moğolistan’da tarihi Ötüken’in de yer aldığı Nomgon bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İkinci Göktürk Devletinin kurucusu Kutluk İlteriş Kağan’a ait olduğu değerlendirilen anıt kompleksinin bulunduğu haberi heyecan ve sevinçle karşılanmıştır. Bu keşif Moğolistan coğrafyasında sırasıyla 1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun Yazıtları ‘Kül Tigin ve Bilge Kağan’ ile Bilge Tonyukuk Yazıtlarından sonraki üçüncü önemli keşiftir” denildi.

Açıklamada, Türk-Moğol işbirliğinin nişanesi olan söz konusu keşfin, Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası ve aynı zamanda Moğolistan’ın kültürel zenginliğine eklenen yeni bir eser olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Geçtiğimiz ay Van’ın Çaldıran ilçesinde Türk ve Moğol tarihçi ve arkeologlarının ortak çalışmasıyla İlhanlı Hanı Hülegü’nün yazlık sarayının kalıntılarının bulunması da bu işbirliğinin bir başka somut tezahürüdür. Türk tarihi açısından önem taşıyan ve Moğolistan’ın kültürel mirasının bir parçası olan bu eserlerin gün ışığına çıkarılması, korunması ve tanıtılması Türkiye ile Moğolistan arasında en önemli işbirliği alanlarından birisi olmaya devam edecektir. Bu çerçevede anılan arkeolojik çalışmalara yönelik desteğinden ötürü Moğol makamlarına ve çalışmalara katılan tüm bilim insanlarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.