Dışından bakan hurda dükkanı sanıyor, içerisi tarihe açılıyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 30 yıldır demircilik ve hurda işleri ile uğraşan Murat Demirbilek, iş yerinde çeşitli tarihi ürünleri de barındırıyor. Tarım aletlerinden kağıt ve madeni paraya kadar birçok tarihi malzemeyi muhafaza eden Demirbilek, koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

İlçe merkezinde 1993 yılında açtığı dükkanda demircilik ve hurdacılık yapmaya başlayan Murat Demirbilek, yaklaşık 30 yıldır eline geçen tarihi objeleri dükkanında muhafaza ediyor. İş yerinde eski tarım aletleri, radyo, gaz lambası, madeni ve kağıt para, kömür ütüsü bulunan Demirbilek, eşyalara gözü gibi bakıyor. Dükkanında bir ilçenin kültürünün yattığını kaydeden Demirbilek, “Ben 1993’te bu dükkanı açtım. Asıl mesleğim demircilik, demir, kaynak işleri ile uğraşıyorum. Bunun yanında 30 senedir de eski ve tarihi eşyaları biriktiriyorum. Eski kilitler, sabanlar, dövenler, kap kacaklar, kazanlar, bakır eşyalar var. Eskiye dair aklınıza ne gelirse her türlü şeyi biriktirmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar muhafaza etmeye çalışıyorum. Bundan sonra da toplamaya ve muhafaza etmeye devam edeceğim” dedi.