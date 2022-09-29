Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden öğrencilere yönelik “Vakti Kuşanma” etkinliği

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İslam’ın temel ibadetlerinden olan namaz konusunda öğrencilerde ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla hazırlanan “Vakti Kuşanmak” adlı çalışmanın bilinçlenme ve salih ameli beraberinde getireceğini ifade etti.

“Vakti Kuşanmak” etkinliği ile ilgili konuşan Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “İmam hatip lisesi meslek dersleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile din, ahlak ve değerler alanındaki seçmeli derslerin öğretimini desteklemek, öğrencilerimizin dini, manevi, ahlaki ve insani gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel etkinlik içerikleriyle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine destek olmak üzere çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Sevgi ve saygının önemine değinen Gül, “Kur’an ve sünnet temelinde günlük hayata bakan yönleriyle bütüncül bir bakış açısıyla anlatmak ve öğrencilerimizde ibadetler aracılığıyla sevgi, saygı, irade, özdenetim, sorumluluk, dostluk, yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi değerleri tecrübe etmesini ve zaman yönetimi disiplini kazanmasını desteklemek amacıyla hazırlanan ’Vakti Kuşanmak’ çalışmamızın öğrencilerimizde dalga dalga ilgi, heyecan ve eyleme dönüşmesini diliyor, emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında gönüllü öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla oluşturulacak gruplarla namaz konusuna yönelik bakış açısını zenginleştirecek, namazın bireysel, sosyal ve toplumsal yönlerini fark etmesini ve manevi huzuru tecrübe etmesini sağlayacak farklı etkinlik örneklerine yer verildiği etkinlikte katılım gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.