Dilek öğretmenin sergisi büyük ilgi gördü
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE RESİM SERGİSİ AÇAN 26 YILLIK ÖĞRETMEN DİLEK BOZKURT’UN YAĞLI BOYA TABLOLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Muğla’nın Bodrum ilçesinde resim sergisi açan 26 yıllık öğretmen Dilek Bozkurt’un yağlı boya tabloları büyük ilgi gördü.
Dereköy’de bulunan HGC Sanat Galerisi’nde yağlı boya eserlerini sergileyen 26 yıllık öğretmen Dilek Bozkurt’un sergisi yoğun ilgi gördü. Açılışından itibaren oldukça kalabalık olan sanat galerisine sanatseverler akın etti. Korona virüs nedeniyle evde kal çağrısıyla yola çıkan sanatçı Bozkurt’un yağlı boya tekniği ile ev temalı resimler, büyük bir ilgi ile karşılandı.
Korona virüs salgınında evde kalan insanlardan esinlenerek resimleri çizdiğini belirten Dilek Bozkurt, “Pandemi koşullarına rağmen harika bir sergi açılışı gerçekleşti. Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi buda beni çok memnun etti. Eserlerimin sulu boya, sulu boya tekniğini çok seviyorum. Bu pandemi yılı ve hepimiz evlerimize kapandık. Evler çok anlam kazandı hepimiz için. Evler, yuvamız oldu, işimiz oldu, okulumuz oldu. Yeri geldi park ve bahçemiz oldu ve şehirler sessizleşti. Evler ve şehirler çok ilgimi çeker oldu ve bende evler ve şehirlerden oluşan eserler yaptım" dedi.
“Evler, Şehirler, Çiçekler” adlı 35 eserden oluşan kişisel sulu boya resim sergisi 25 Ekim’e kadar açık kalacak.
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