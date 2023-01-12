Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM’de açılıyor

Hayvanlar dünyasının nesli tükenenleri ve günümüz türleri, holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo ile Atatürk Kültür Merkezine geliyor. Ziyaretçilerini, hayvanların dünyasında dijital bir gezintiye çıkaracak sergi, Atatürk Kültür Merkezinde 14 Ocak’ta açılıyor.

Her yaşa hitap eden geniş bir içerik yelpazesine sahip Atatürk Kültür Merkezi, başta çocuklar olmak üzere hayvanların dünyasını keşfetmek isteyenlere benzersiz bir deneyim yaşatacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 hayvanı dijital ortamda ziyaretçilerle buluşturacak. Sergi, aynı zamanda nesli tükenmiş hayvanları da daha yakından tanımaya imkân sağlayacak.

Tarih öncesinin devleri dinazorlardan Anadolu Kedisi Karakulak’a hayvanlar alemi

İçinde hologram teknolojisi, interaktif ekranlar ve birbirinden eğlenceli birçok aktivitenin yer aldığı dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, teknolojinin gücüyle hayvanları tanımanın en yenilikçi yolunu sunacak. Kutuplardan Afrika çöllerine, Avrupa ve Asya’da yaşayan birçok farklı ve nadir görülen türün yanı sıra yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıkmış hayranlık uyandırıcı dinazorlar ve filgiller familyasının buzul çağı kahramanı mamut gibi nesli tükenmiş hayvanlar da sergide dijital olarak canlandırılacak.

Dijital bir köpeği sevip beslemek de mümkün

DigiZoo sergisini gezenler sadece holografik hayvanların dünyasını keşfetmekle kalmayacak aynı zamanda dijital bir köpeği sevip besleyecek, özel bir tünelde denizaltı ambiyansı yaşayacak ve yağmur ormanlarına kısa bir tur yapacak.

Atatürk Kültür Merkezi, Çok Amaçlı Salonda 14 Ocak’tan itibaren ücretsiz gezilebilecek sergi, Pazartesi hariç haftanın her günü ziyarete açık olacak.