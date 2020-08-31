Dijital etkinlikler, 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap ediyor
KORONA VİRÜS SALGINI TÜRKİYE’YE GİRMEDEN TÜM ÖNLEMLERİNİ ALAN SİNCAN BELEDİYESİ, VATANDAŞLARA EVDE KÜLTÜR-SANAT İMKANI SUNARAK TÜM ETKİNLİKLERİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR.
Korona virüs salgını Türkiye’ye girmeden tüm önlemlerini alan Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunarak tüm etkinliklerini dijital ortama taşımaya devam ediyor.
Eğitimden seminerlere, tiyatro etkinliklerinden sohbetlere kadar birçok etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Sincan Belediyesi birbirinde zengin içeriklere sahip kültür ve sanat etkinliklerini internet üzerinden seyirciyle buluşturmayı sürdürüyor.
Dijital etkinlikler, 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap ediyor
Vatandaşlar, edebiyat sohbetleri, tarih söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, tiyatro ile keyifli vakit geçirebiliyor. Öğrenciler bilgisayar eğitim kursları ile kendilerini geliştirme fırsatı bulurken verimli ders çalışma tekniklerini öğrenebiliyor. Ayrıca robotik kodlama eğitimi ile çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi de amaçlanıyor. Uygulamalı spor dersleri ile vatandaşlar sokağa çıkmadan spor yapıyor. Ve müziğe gönül veren herkes e-konservatuvar sayesinde yeni bir enstrüman çalma ve kendini geliştirme imkanı bulabiliyor.
“Kıraathane Buluşmaları” canlı yayınla evlere konuk oluyor
Sincan Belediyesi’nin büyük ilgi gören “Kıraathane Buluşmaları” birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Kıraathane Buluşmaları Sincan Belediyesinin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden canlı yayınlanıyor. Canlı yayını kaçıranlar ise diledikleri zaman “ekultur.sincan.bel.tr” adresinden tekrarını izleyebiliyor.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25