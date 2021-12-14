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“Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın ikincisi Macaristan’da düzenlenecek

“Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın ikincisi Macaristan’da düzenlenecek. RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilecek toplantıya Balkanlar’da yaşayan Türkler katılacak.

Kültür Sanat 14.12.2021, 11:10
“Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın ikincisi Macaristan’da düzenlenecek

“Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın ikincisi Macaristan’da düzenlenecek. RTÜK ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilecek toplantıya Balkanlar’da yaşayan Türkler katılacak.

Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yunus Emre Enstitüsünün organize ettiği “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı” zincir toplantılar hâlinde Avrupa’ya yayılıyor.

İlki Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen çalıştayın ikincisi 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde Macaristan’da icra edilecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nün Budapeşte merkezinde tertip edilecek toplantıya birincisinde olduğu gibi yoğun bir akademisyen katılımı bekleniyor.

’Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayları’nda, dijital okuryazarlık ve Türkçe hassasiyeti üzerinde duruluyor.

Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Türk nüfus ile Türkçe öğrenen yabancıların geniş katılım göstereceği ikinci çalıştayda da akademik çalışmalar, düzenlenecek panellerde katılımcılarla paylaşılacak.

Çalıştay hakkında bilgiler veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Brüksel’de düzenlenen ilk toplantıda önemli çıktıların elde edildiğini vurgulayarak, Budapeşte’deki çalıştayda da bilimsel sunumların dikkat çekeceğini söyledi.

Türkçeyi dünyaya yayma hedefinde olan Yunus Emre Enstitüsü ile çalışmaktan son derece memnun olduklarını anlatan Şahin, kurum yöneticilerine teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“RTÜK olarak medya okuryazarlığının geliştirilmesi için uzun süredir uğraş veriyoruz. Sadece yurt içinde değil sınırlarımızın ötesinde de bu alanda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle Avrupa’da yaşayan yaklaşık 5 milyon soydaşımız var. Dijital çağda insanlığı, özellikle de genç nesli tehdit eden içerikler, söylemler ve nefretçi yaklaşımlarla mücadele etme konusunda çok hassasız. İnsanlarımızı bilinçlendirmek, Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan soydaşlarımızın medya okuryazarlığı farkındalığını artırmak en temel görevlerimizdendir. Yalan haber, dezenformasyon ve yanıltıcı pazarlama gibi durumlara karşı medya okuryazarlığının önemine dikkati çekiyoruz. Özellikle çocuklar, gençler, ebeveynlerin bu konuda bilgilendirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında çalışmaya devam edeceğiz.”

Avrupa’da yaşayan birinci, ikinci ve özellikle de üçüncü nesil yurttaşlar ile dijital çağın ruhuna uygun olarak, RTÜK ile birlikte medya okuryazarlığı üzerinden bağlar kurmanın önemine dikkat çeken ve bu süreçte paydaşlar arasında güzel bir sinerji yakalandığının altını çizen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise, çalıştayın ağırlık merkezini şu şekilde çerçeveledi:

“Doğrudan ya da dolaylı olarak kitleler üzerinde farklı etkiler oluşturmak maksadıyla formüle edilen mesajların, farklı biçimlerde kitlelere aktarılması noktasında kullanılan dil elbette bir kuvvet çarpanıdır. Mesajlarda kullanılan dil ve benimsenen söylem, aynı zamanda ilgili alıcı kitleler üzerinde, oluşturulmak istenen alternatif gerçekliklerin ayırt edilmesine yönelik önemli ipuçlarını da beraberinde taşır. Bu süreçte biz, içinden geçmekte olduğumuz gerçek ötesi iletişim döneminin kendine özgü dinamikleri altında, “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı” kapsamında, katılımcılarımıza gerçeklik doğrulama ve içerik analizi yöntemlerinin temellerini sunma gayreti içerisinde olacağız.”

Çalıştayda interaktif medya okuryazarlığı etkinlikleri ile çocuklara yönelik masal atölyeleri de gerçekleştirilecek.

Paydaş kurum Yunus Emre Enstitüsü ile bir seri hâlinde sürdürülecek “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın üçüncüsü ise 2022 yılının ilk aylarında planlanıyor.

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