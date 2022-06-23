Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı Almanya yolunda

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde, dijital farkındalığı artırma ve Türkçe’nin yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinliğe Avrupa’da yaşayan çok sayıda Türk katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği RTÜK ile YEE’nin ortak uluslararası projesi yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve Türkiye’ye sempati duyan yabancıların yoğun ilgi gösterdiği çalıştayların 7’ncisi Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilecek.

Sanal tehlikelere karşı Dijital Okuryazarlık önlemi

Çalıştaylarda, metaverse ve benzeri oluşumların hakim olduğu sanal ortamlara maruz kalan kişilerin dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, dünyada en yaygın 5’inci dil olan Türkçe’nin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması da çalıştayın diğer bir hedefi.

Çalıştayda Sultanbekov konseri

Köln’deki çalıştayın başlangıcında Nogay Türk’ü dombra sanatçısı, müzisyen Arslanbek Sultanbekov mini bir konser verecek. YEE’de Türkçe öğrenen Alman öğrenciler de şiir dinletisi sergileyecek.

Açış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in yapacağı toplantıda, Prof. Dr. Kemal Sayar, “Dijital Çağda Mutlu Kalmak” konulu konferans verecek.

Çalıştaya konuk olacak Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, “İletişim, Kültür ve Medeniyet” başlıklı konuşma gerçekleştirecek.

Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı’nın öğleden sonraki bölümündeyse özel bir oturum gerçekleştirilecek. “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı, Metaverse Etkisi Ve Dijital Sanat” başlıklı paneli RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu yönetecek. Oturumun panelistleri ise, Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koor. Dr. Melih Barut, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doç. Dr. Adnan Altun ve Sanatçı-Eğitmen Bager Akbay olacak.

Çalıştayın sürprizi ise Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı

“Dijital Çağda Türk Dili” konulu konuşma yapacak Ortaylı, etkinlik çerçevesinde hayranlarıyla buluşacak.