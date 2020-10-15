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Dexter 7 yıllık aranın ardından geri dönüyor
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Dexter 7 yıllık aranın ardından geri dönüyor

2013 yılında final yapan Dexter isimli Amerikalı drama dizisinin ekranlara geri döneceği duyuruldu.

Kültür Sanat 15.10.2020, 09:15 15.10.2020, 09:16
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Dexter 7 yıllık aranın ardından geri dönüyor

Televizyon dünyasının fenomen dizilerinden biri olan Dexter 7 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

1 Ekim 2006’da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikalı drama dizisi Dexter, 10 bölümlük mini dizi şeklinde seyircisinin karşısına çıkacak.

Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, dizinin geri döneceği duyuruldu.

2013’te yayımlanan final bölümü, dizinin sevenlerini memnun etmemişti ancak bu haber izleyicileri bunun telafi edilebilmesi için heyecanlandırdı.

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