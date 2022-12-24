Devrek’in meşhur simidi 110 yıllık fırından çıkıyor

Devrek’in meşhur simidi 110 yıllık tarihi fırından çıkıyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren tarihi simit fırınından çıkan simitler vatandaşların tüketimine sunuluyor. Devrek’te simitçiler sokağında faaliyet gösteren ve 1912 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren 110 yıllık tarihi simit fırınından çıkan simitler gerek bölgede ve gerekse de yurt dışındaki vatandaşlar tarafından beğeni ile tüketiliyor. Fırının 110 yıldan bu yana faaliyette olduğunu belirten işletme sahibi Alim Güneş, ”Fırın o yıllarda Ermeni ustalar tarafından inşa edilmiş ve sırasıyla Ağam Reşit, Devrekli Gül Kadir ve 1981 yılında da bizlere intikal etti. Yaklaşık 41 yıldan buyana da aile şirketi olarak biz işletiyoruz. 41 yıl evvel başladığımız simit imalatı işimizde asla kaliteden ödün vermeden vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Fırının içi o dönemin ustaları tarafından yapılmış ve o günden bu yana hiçbir değişiklik yapılmamış. Simit imal eden birçok fırın yeni sistemlere geçerken, bizler hala eski yöntemlere yani meşe odunu ile simit yapmaya devam ediyoruz çünkü meşe odunu ile pişen simit daha lezzetli olur. Mutlaka ustalıkta çok önemli öncelikle işini seveceksin ve yaptığın işe sevgini de katacaksın” diye konuştu.

Devrek simidinin zaman zaman Almanya başta olmak üzere Amerika ve Dubai’ye kadar alıcısı çıkıyor.