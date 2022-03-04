Devlet tiyatrolarından tiyatroseverlere müjde

Devlet Tiyatroları tarafından her yıl gerçekleştirilen Ankara Buluşmaları sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Klasikler Haftası ile ilgili yaptığı değerlendirmede seyircilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, daha farklı konseptler ile temsiller gerçekleştirileceğini söyledi. Kurt, "Geçtiğimiz kasım ayında Ankara Buluşmaları kapsamında yerli yazarlarımızı ağırlamıştık, daha önceki yıllarda 'Shakespeare ve Çehov Haftaları ve Kadın Yazarlar Haftası'nı gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki dönemlerde de bu uygulamayı devam ettirip oyunlarımızı Başkent seyircimizle buluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KLASİKLERİ 18 BİN TİYATROSEVER İZLEDİ

Bu yıl 9'uncusu yapılan Ankara Buluşmaları kapsamında Devlet Tiyatrolarının Türkiye genelinde sahnelediği dünya klasiği oyunların, Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu kaydeden Kurt, şunları söyledi:

"15 Şubat Salı günü perdelerini açan haftada, sahnelenen klasik eserler Başkentli sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Toplamda 52 temsilin verildiği hafta boyunca yaklaşık 18 bin tiyatrosever klasik oyunları izleme fırsatı yakaladı. Kovid-19 salgınının yoğun olduğu bir dönemde Klasikler Haftası yüzde 90 gibi bir doluluk oranına ulaştı. Ayrıca bu yıl ilk defa bir çocuk oyunun da buluşmalar kapsamında sahnelendi ve yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. 1200 minik sanatsever tiyatro ile buluştu."

4 YENİ OYUN PRÖMİYER YAPTI

Prömiyerlere de değinen Kurt, 'Birbirinden farklı ve güzel oyunlarımız Türkiye'nin her yerinde, haftanın her günü seyirciyle buluşmaya devam ediyor" dedi.

Ankara ve Erzurum'da geçtiğimiz hafta 4 yeni oyunun prömiyeri yapıldı. Perşembe günü; Kosta Kortidis'in yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği Hiç Kimse isimli tek perdelik oyun Erzurum Devlet Tiyatrosunda, Sharr White'ın yazdığı, N. Beyhan Karadağ'ın dilimize çevirdiği ve İlham Yazar'ın yönettiği 'Annapurna' İrfan Şahinbaş Sahnesinde, cuma günü Yeşim Dorman ve Yıldırım Türker'in yazdığı A. Sinan Pekinton'un yönettiği 'Gölge Ustası' Altındağ Tiyatro Sahnesinde ve Jean Genet'in yazdığı, Salah Birsel'in dilimize çevirdiği ve Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği 'Hizmetçiler' cumartesi günü Küçük Tiyatroda izleyicisiyle buluştu.