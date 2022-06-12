Devlet Tiyatroları yaz oyunları etkinlikleri başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, yaz ayları için hayata geçirdiği ‘Açık Hava Yaz Oyunları’ ve ‘Nöbetçi Tiyatro’ projeleriyle Ankara’da, ‘Kamyon Tiyatro’ ise Karadeniz’de perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Birbirinden farklı oyunlar ile tiyatroseverleri ağırlayacak olan Devlet Tiyatroları Açık Hava Yaz Tiyatrosu; İ stanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Müzikhaller” adlı oyunla 14 Haziran Salı günü Ankara Devlet Tiyatrosu Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi’nde başlayacak. Süpervizörlüğünü Mine Tüfekçioğlu ve Elif Erdal’ın yaptığı, yönetmenliğini Can Şıkyıldız’ın gerçekleştirdiği oyun 14-15 Haziran tarihleri arasında seyircisiyle bir araya gelecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Periferi”, Nöbetçi Tiyatro projesiyle 17 ve 18 Haziran tarihlerinde Küçük Tiyatro’da, Açık Hava Yaz Etkinlikleri projesiyle ise 23, 24 ve 25 Haziran’da Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi’nde tiyatroseverlerle bir araya gelecek. Pembe Akgün’ün yazdığı ve Betül Feyizoğlu Gökçer’in yönettiği oyunda, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya’da göçebe olarak yaşayan bir çingene obasının hikayesi anlatılıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Eyvah Nadir” 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Küçük Tiyatro’da izleyicilere merhaba diyecek. Ahmet Metin Önel’in yazdığı, Ali Meriç’in yönetmenliğini yaptığı oyunda Koray Karaca rol alıyor. Tek perde olan ve dünden bugüne insanoğlunun mücadele öyküsünün ele alındığı oyunda; yaşamda değişmeden, bükülmeden, en önemlisi de dik durarak ayakta kalanların trajikomik öyküsü anlatılıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Binbir Gece Masalları” adlı oyun 30 Haziran ve 1, 2 Temmuz tarihlerinde Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Christian Grau-Stef’in uyarladığı, Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı’nın çevirdiği ve Funda Mete’nin yönettiği tek perdelik oyun; Hükümdar Şehriyar’ın gözünden Şehrazat’ın anlattığı masalları konu alıyor.

Kamyon Tiyatro Projesi bu yaz perdelerini Karadeniz’de açacak

Bu çerçevede sahnelenecek olan Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun “Dünyanın Eski Zamanlarında, Antalya Devlet Tiyatrosu’nun “Herkes İçin Keloğlan”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Meg ve Mog” adlı çocuk oyunları ile Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun gençlik oyunu “Zafer Adımları” 16 Haziran - 17 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

İzleyenleri bazen hüzünlü bazen de heyecanlı bir yolculuğa çıkaracak olan Erzurum Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’nın yazarı ve yönetmeni Işıl Kasapoğlu. Meddah rolünde ise Sezai Yılmaz yer alıyor.

“7’den 77’ye Aile Oyunu” Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Herkes İçin Keloğlan’ı Özlem Lale kaleme aldı, Sabri Özmener yönetti.

Gökhan Erarslan’ın yazdığı, Mümtaz Aydoğan Mengi’nin yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu gençlik oyunu “Zafer Adımları”nda 1915 Çanakkale Zaferinde, her siperde ayrı bir destan başlatan, kahraman Türk askerlerinin unutulmaz mücadelesi ele alınıyor.

David Wood’un yazıp, Deniz Erbaş’ın çevirdiği, Mümtaz Aydoğan Mengi’nin yönettiği Diyarbakır Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu “Meg ve Mog” -dostluk, iyilik ve yardımlaşmayı- Küçük Sakar Cadı Meg, Mog ve Baykuş’un maceralarıyla anlatıyor.

Devlet Tiyatroları ‘Açık Hava Yaz Oyunları’, ‘Nöbetçi Tiyatro’ ve ‘Kamyon Tiyatro’ programlarıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.