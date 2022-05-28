Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerine öğrencilerden yoğun ilgi

Samsun’da düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla Fuar ve Kongre Merkezi’nde Samsunlu gençlerle buluştu.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, kamu kurumları ile gençleri bir araya getirmek ve kurumların proje desteği, hibe, burs, teşvik, fon, eğitim desteği, girişimcilik gibi sunmuş oldukları hizmetler hakkında gençlerimi bilgilendirmek amacıyla İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum/kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de yer aldığı 40’ın üzerinde kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlendi. Etkinlik; Gaziantep, Konya, Antalya, Adana’dan ve Kayseri’den sonra altıncı kez kuruluş ve Samsun’da, gençlerle ve girişimcilerle buluştu.

Henüz meslek seçmemiş gençlerin meslek seçiminde de bu etkinliğin önemli olduğunun altını çizen 10. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Çakır, “Gelecekteki mesleklerini seçecek arkadaşlar için güzel bir proje olmuş. Örneğin polis olmak isteyen bir öğrenci burada tüm polis ekipmanlarını tanıyabiliyor. Meslekleri tanımak için burası gayet güzel ve bilgilendirici bir yer. Ben iç mimar olmak istiyorum ama eğer mimar olamazsan da polis olmak istiyorum” dedi.

Stantları gezerek bilgi alan öğrencilerden Deniz Arda Yılmaz, “Etkinlik gayet güzeldi. Eğlenerek gezme fırsatı bulduk. Özellikle arabaların olduğu stantlar çok hoşuma gitti. Böcek ve balık bulunan stantlar da ilgimi çekti” diye konuştu.

Daha önceden belirlediği fikirlerinin aldığı bilgilerle daha da netleştiğini ifade eden Nisanur Aleyna Türk, “Düşündüğüm meslek hakkında burada bilgi sahibi oldum. Düşüncelerimi pekiştirmiş oldum. Ben, bölüm olarak radyo ve televizyon, meslek olarak da muhabirlik istiyorum. Bu yüzden buraya gelip bilgi aldım. Diğer stantlardan ise kriminal üzerine olan polis ve jandarma stantları çok ilgimi çekti. Çünkü onlar da gerçekten çok güzel ve özverili bir çalışma yürütüyorlar” şeklinde konuştu.

Stantları gezip bilgi alan diğer öğrenciler de hem ileride seçecekleri meslek hem de bilgileri olmadıkları konular hakkında fikir sahibi oldukları için mutlu olduklarını belirttiler.

2 gün sürecek etkinlik boyunca, gençlere yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunacak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, gibi alanlardaki faaliyetler ve başarı öykülerinin yanı sıra, sportif faaliyetler, konser ve halk oyunları gösterileriyle de eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlanacak.