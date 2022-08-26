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Dev arama kurtarma gemisi ziyarete açılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 88 metre 60 santim uzunluğundaki arama kurtarma gemisi vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Kültür Sanat 26.08.2022, 19:27
Dev arama kurtarma gemisi ziyarete açılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 88 metre 60 santim uzunluğundaki arama kurtarma gemisi vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Türkiye’deki 4 büyük arama kurtarma gemisinden olan TCSG Güven Gemisi 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Mudanya ilçesi BUDO iskelesinde 10:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyarete açılacak. Ziyaretçiler dev gemiyi ücretsiz olarak gezip yetkili personelden gemi hakkında bilgi alabilecek.

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