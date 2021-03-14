Derik yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor

Korona virüs risk haritasında mavi kategoride bulunan Mardin’in Derik ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi.

Doğası, tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan Derik ilçesi, turistlerin ilgi odağı oldu. Diyarbakır’dan gelen 25 kişilik kafile, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür tarafından karşılandı. İlçenin doğası ile birlikte tarihi ve kültürel bir kent olduğunu kaydeden Kaymakam Aytemür, "Turizme çok büyük önem veriyoruz. İlçemizin sahip olduğu güzellikleri ülkemize en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösteriyoruz, amacımız yürütülen çalışmalarla ilçemize daha fazla turist çekmektir" dedi.

İlçeye gelen turistler daha sonra kentin tarihi yerlerini ziyaret etti. Turistler, burada dünyanın en uzun adamı unvanlı kişisi olan Sultan Kösen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.