Depremin vurduğu Gaziantep’te turist yoğunluğu sevinci

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep’e yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler tarihi çarşı ve mekanları gezdi. Deprem nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaf ise turistlerin gelmesiyle umutlarının arttığını ve sevindiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’te hayatın normale dönmesiyle birlikte yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Gaziantep’in tarihi mekanlarında ve çarşılarında alışveriş yaparak tarihi yerleri gezen turistler esnafın da yüzünü güldürdü.

"Gaziantep’te oteller hasar almadı"

Gastronomi şehri olan Gaziantep’te depremden sonra oteller hasar almadı. Otel ve konaklama yerlerinin güvenilir olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başladığını belirten Tur Rehberi Mehmet Severoğlu, "Deprem sonrasında bölgemize olan ilgi biraz azalsa da kesilmedi. Özellikle de şu günlerde depremin yaralarını sarmaya başladığımız andan itibaren Gaziantep’te yoğun bir misafir trafiğini görüyoruz. Baktığımız zaman çarşı cıvıl cıvıl hareketli. Tabii depremin ilk günlerinde insanlar doğal olarak turizm hareketlerine ara vermişlerdi. Nisan ve Mayıs ayıyla birlikte rezervasyonlar başladı ve bölgede turizm yoğunluğu arttı. Zaten Gaziantep güvenli bir kent. Oteller olsun, konaklama merkezleri olsun oldukça güvenli. Depremden merkez hasar almadı. Otellerimiz de güvenli, otellerde yer yok, yer bulma zorluğu yaşıyoruz. Bütün insanlarımızı, bütün dostlarımızı Gaziantep’e gezmeye bekliyoruz. Normalleşme adına bunun da olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Bayram sonrasında yoğun yabancı-yerli misafir trafiği bekliyoruz"

Gaziantep’in bölge açısından büyük bir önem taşıdığını söyleyen Severoğlu, "Depremde hasar alan yerler Gaziantep’in ilçeleri Nurdağı ve İslahiye. Merkezde yıkılan bina sayısı çok az. Parmakla sayılacak kadar az. Bunun yanı sıra yabancı misafirlerimiz ve basın mensupları da gördü. Oteller gayet güvenli, gastronomimiz ayakta duruyor ve bu bölgenin desteklenmesi için turizmin devam etmesi gerekiyor. Bu sadece Gaziantep’e ait turizm değil, bölgeye hakim bir kent olduğu için Gaziantep’in yaşaması demek bölgedeki diğer kentlerinde yaşaması anlamına gelir. Biz Mayıs ayıyla birlikte sezonu açıyoruz. Bayram sonrasında oldukça yoğun bir şekilde yabancı olsun yerli olsun misafir trafiği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep esnafı umutlu

Depremden sonra esnaf olarak sıkıntılar yaşadıklarını fakat Gaziantep adına umutlu olduklarını söyleyen esnaf Atilla Tayşi, "Deprem olduğu dönemde biraz sıkıntılar yaşadık. Şu anda iyiye doğru gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Yabancı turistler geliyor. Daha iyi olmasını bekliyoruz. Gaziantep merkezde hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmadı. Nurdağı ve İslahiye gibi ilçe kısımlarımızda yıkımlar oldu. Çok şükür Gaziantep merkezde çok sıkıntı yaşamadık. Yerli yabancı turistleri de bekliyoruz buralara. Çünkü Gaziantep bunu hak ediyor" diye konuştu.