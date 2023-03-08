Depremde hayatını kaybedenler Times Meydanı’nda anıldı

Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda anma programı düzenlendi.

New York’ta yaşayan ünlü besteci, piyanist Faruk Kanca ve sanatçı Volkan Kırımlıoğlu, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) desteğiyle Türkiye’de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan programda New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkiye’de yaşanan depremle ilgili kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra Faruk Kanca’nın piyanosu eşliğinde Volkan Kırımlıoğlu, Uyan Ey Gözlerim, Kara Toprak, Fırat, Neredesin Sen, Allı Turnam, Ne Ağlarsın, Ah Yalan Dünya, Yolun Sonu gibi ilahi ve türküleri seslendirdi. Ayrıca sanatçı Eren Erdoğan alaban, ney ve kavalıyla ikiliye eşlik etti. Etkinliğe bayraklarla gelen Türk vatandaşlarını Amerikalılar da yalnız bırakmadı. Etkinliğe katılan ABD’liler Türk müziği eşliğinde duygulu anlar yaşadı.

"Ortak bir acı yaşıyoruz"

Etkinlikle ilgili konuşan ünlü besteci ve piyanist Faruk Kanca, "Türkiye büyük bir deprem afetini yaşadı. Biz de bir Türk vatandaşı olarak bu acıyı burada en derinden hissettik. Tabi depremin ilk anından itibaren TASC derneğimiz 200’den fazla konteyner yardımında bulundu. TASC’ın düzenlediği yardım kampanyasında 500 bin dolar yardım toplanarak Türkiye’ye gönderildi. Hem ülkemizi temsil etmede hem de burada bir dayanışma ruhu oluşması için TASC önemli işlere imza atıyor. Biz de ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de ülkemizde yaşanan depremde hayatını kaybeden insanlarımızı anmak için burada toplandık. Türk ve Amerikalı insanlar bu gün burada yan yana programa katıldı. Anma etkinliğimize katkı sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım ülkemiz böyle acıları bir daha yaşamaz. Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifalar diliyorum" dedi.