Deprem Kapadokya turizmini de etkiledi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı azaldı.

Asrın felaketinden sonra turizm sektörü de olumsuz etkilendi. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turist sayısında yüzde 43 azalma oldu.

Yapılan açıklamada bu yılın ocak ayında Kapadokya bölgesini 174 bin kişi ziyaret ederken, Şubat ayında ise 99 bin 389 kişi ziyaret etti.

Açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri 30 bin 164 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesini 26 bin 112 ziyaretçi sayısı ile Zelve ören yeri izledi.

Kapadokya bölgesinde Derinkuyu yeraltı şehrini 14 bin 357, Kaymaklı yeraltı şehrini 13 bin 494, Karanlık Kiliseyi 6 bin 291 ve Özkonak yeraltı şehrini de 5 bin 011 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ziyaretçi sayısındaki azalmaları depreme bağlayan Turist Rehberi Nesim Sigura “Bu ay turistlerin rahat gezebilecekleri bir ay. Mart ayı turizm ayının başlangıcı olmasına rağmen sayı bayağı düştü. Deprem felaketini yaşamamız bu sayıyı azalttı. Bir ay içinde tekrar durumlar düzelir. Türkiye’yi bilmeyen yabancı turistler depremin nerede olduğunu bilmedikleri için çekiniyorlar. Zamanla düzeleceğini sanıyorum. Nisan ayından sonra düzeleceğini sanıyorum” dedi.

Şubat ayında rezervasyonlarda ciddi bir ötelemenin yaşandığına dikkat çeken Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAP) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Özdemir’de İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada “Asrın felaketi sonrasında turizm sektöründeki bu düşüş normal. Yüzde kırk civarında Şubat ayı verilerinde bir düşüşümüz oldu. İç Pazar hemen hemen durmuş diyebiliriz. Mart ayı ile birlikte özellikle dış pazarda bir hareketlilik bekliyoruz. Geçtiğimiz yılı 4 milyon turist sayısı ile altın yıl dediğimiz bir süreçte kapattık. İnşallah bu yaralarımızı hep birlikte saracağız. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. Yılında tüm zamanların rekorunu kırarak en iyi seviyede kapatacağımızı düşünüyorum” dedi.

11 ili kapsayan depremlerin dış basında ve sosyal medyada geniş yer bulduğunu söyleyen Özdemir “Dış basında yer alan haberler ve özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası turizm mutlaka etkilendi. En kısa sürede tekrar toparlanacaktır” ifadelerini kullandı.