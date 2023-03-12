Deprem bölgelerini gezerek çocuklara tiyatro gösteriminde bulunuyorlar

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Mersin’den Diyarbakır’a gelen Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları, depremzede çocuklar için tiyatro gösterimi yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı depremden sonra Diyarbakır’da da yaralar sarılmaya çalışılırken, Silvan Yolu istikametinde kurulan çadır kentteki çocuklara tiyatro gösterimi düzenlendi. Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafınca deprem bölgelerini gezen tiyatrocuların bugünkü durağı Diyarbakır’dı. Çocukların merakla izlediği tiyatro gösterimine yoğun ilgi gösterildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ayşin Alev Yücel Lal, günlerdir depremzede çocuklar için deprem bölgelerinde gösterim yaptıklarını söyledi.

Çocukların güzel yuva ve kaliteli eğitime bir an önce kavuşmaları temennisinde bulunan Yücel Lal, “Mersin Devlet Opera Balesi olarak bugün Diyarbakır’dayız. Günlerdir depremzede çocuklar için gösteri düzenliyoruz. Hemen hemen bütün deprem bölgelerini dolaştık. Bugün de Diyarbakır son durağımız oldu. Buradan tekrar Mersin’e dönüş yapacağız. Önümüzdeki günlerde tekrar çadır kentlere tur atarız diye düşünüyorum. Oyunlarımızın çocuklara iyi bir moral kaynağı olacağını düşünüyorum. Bütün çocukların yaşama sevinci, yaşadıkları felakete rağmen yaşama tutunmaları bizleri çok duygulandırdı. Tek ümidimiz çocukların hak ettiği yuvalarına ve okullarına kavuşmalarıdır” dedi.