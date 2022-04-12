Denizi olmayan Manisa’nın karaya vuran kayıkları yıldızlarla süslendi

Türkiye’nin önemli kuş cennetleri arasında yer alan ve gerek küresel ısınma gerekse de bilinçsiz kullanım nedeniyle artık tamamen kuruyan Marmara Gölündeki kara vurmuş kayıklar, uzun pozlama tekniğiyle yıldızlarla süslendi.

Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan olarak tescillenen ayrıca geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Küresel ısınma ve gölü besleyen kaynakların baraja dönüştürülmesi gibi nedenlerden dolayı kuruyan göl adeta çöle dönüşen göldeki kayıklar da karaya oturdu. Gölün içler acısı haline dikkat çekmek isteyen Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) karaya oturan kayıkları yıldızlarla süsledi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çekimlerde fotoğrafçılar cep telefonuyla yıldızların konumlarını tespit etti. Kayıkları ışıklı şeritlerle süsleyen fotoğrafçılar makinelerini kurarak uzun pozlama tekniğiyle yıldızları fotoğrafladı.

Eskiden suda yüzen kayıkların yıldızların altında yüzdüğünü söyleyen MAFOD üyesi Basri Bayırlı, “Manisa Fotoğraf Derneği olarak kuruyan Marmara Gölüne dikkat çekmek istedik. Eskiden suda yüzen kayıklar karaya oturmuş bir halde yıldızlar altında yüzüyor. Biz de bu durumu göstermek için astrofotoğrafçılık yaptık” dedi.

Kuruyan göle kendi sanatlarıyla dikkat çekmek istediklerini söyleyen MAFOD Başkan Yardımcısı Nazmi Erel, “Kuruyan Marmara Gölüne dikkat çekmek amacıyla bir çalışma sürdürüyoruz. Manisa Fotoğraf Derneği olarak da bunu kendi sanatımızla icra etmek istedik. Güzel bir çalışma oldu, sabahı bulduk. Umarım çıkan fotoğraflarla amacımıza ulaşır gereken dikkati toplarız” diye konuştu.

Uzun pozlama tekniği kullanılan gölde Samanyolu Galaksisi ve dünyanın hareketiyle oluşan yıldız izleri karaya vuran kayıklarla beraber eşsiz görüntülere sahne oldu.