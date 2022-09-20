Deniz ortasında müzayede düzenlediler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz ortasında düzenlenen müzayede yoğun ilgi gördü. Antika eserlerin satıldığı müzayedeye için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda antika tutkunu geldi.

Bodrum’da ilk müzayedeyi düzenleyen Bodrum Müzayede ekibi, bu sefer de dünyada ve Türkiye’de örneği olmayan bir etkinlik gerçekleştirdi. Cruise gemisinde müzayede düzenleyen Sertaç Ay, değeri 100 lira ile 100 bin dolar arasında değişen antika eşyaları satışa sundu.

Saat 19.00’da Değirmenler mevkiindeki iskeleden hareket eden gemiye binen antika tutkunları, deniz ortasında eşsiz Bodrum manzarasında düzenlenen müzayedeye katıldı. İlk kez deniz ortasında düzenlenen müzayede heyecanı yaşayan vatandaşlar, Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde açık arttırmayla istedikleri ürünleri aldılar. Oldukça yoğun katılım olduğu müzayede yaklaşık 4 saat sürdü.

Bodrum Müzayede’nin sahibi Sertaç Ay dünyada ve Türkiye’de örneği olmayan bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek “Çok yoğun bir katılım oldu. Rezervasyon yaptıramayanlar gemiye binemedi. Biz Türkiye’de hatta dünyada bir ilki gerçekleştirerek deniz üzerinde müzayede düzenledik. Exclusive bir müzayede oldu. Satışlar çok iyiydi. İnsanlar, Bodrum Kalesi’ne nazır, deniz ortasındaki müzayededen memnun kaldı. Bunun yanı sıra tarihi mekanlarda da müzayede yapmayı düşünüyoruz” dedi.