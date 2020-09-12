'Deliler: Fatih'in Fermanı' nerede çekildi? 'Deliler: Fatih'in Fermanı' oyuncuları ve konusu nedir?

Deliler Fatih'in Fermanı nerede çekildi? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Deliler Fatih'in Fermanı oyuncularıyla ve konusuyla dikkat çekiyor. İşte, Deliler Fatih'in Fermanı filmi hakkında detaylar...

DELİLER FATİH'İN FERMANI KONUSU NEDİR?

Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ı öldürmesi için Baba Sultan'a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar'dan oluşan Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviçte'ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad'ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler'in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad'ı infaz etmektir. Osman Kaya yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya, Gökkurt’u Cem Uçan, Aşgar’ı İsmail Filiz, Alaca’yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan’ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet'i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstlenirken, senaryo ise Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan’ın imzasını taşıyor.

DELİLER FATİH’İN FERMANI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Zengin oyuncu kadrosu ile dikkat çeken filmin başrollerinde ise; Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, İsmail Filiz, Cem Uçan, Berat Efe Parlar, Hakan Yufkacıgil, Rüzgar Aksoy, Demet Tuncer ve Gülşah Şahin Uçan rol alıyor.

DELİLER FATİH’İN FERMANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliler Fatih'in Fermanı filmi Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişe sahip kentleri olan Aksaray ve Niğde'de çekildi. Özel ve farklı coğrafyası, doğal film platosunu andırıyor.