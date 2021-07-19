“Defne yaşasın müzik susmasın” konserleri sürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi’nde “Defne Yaşasın, Müzik Susmasın” konserleri devam etti. Edremit Belediyesi’nin düzenlediği konserde müzikseverler eğlence dolu bir gece yaşadı.

Edremit Belediyesi, ilçede yaşayan SMA Tip 1 hastası Defne bebek için konser düzenledi. Defne bebeğe yardım kampanyasına destek amacıyla “Defne Yaşasın, Müzik Susmasın” sloganıyla gerçekleştirilen sokak müzikleri günlerinde Grup Mavi Düş, Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda müzikseverlere müzik ziyafeti verdi. Sahnenin yanına Defne bebek için kurulan stantta müzik dinlemek için meydandaki konsere katılanlar da bağışta bulundu. Bağışta bulunmak isteyenler DEFNE yazıp 2704’e göndererek “Defneye Nefes Ol” kampanyasına katılabilir.