Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
389.809
DOLAR
6.8657
STERLİN
8.3221
EURO
7.4307

Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı

Londra, Milano ve Paris Moda Haftası dijital olarak yayınlanma kararı aldıktan sonra, moda okulları da yeni dönem için müfredatlarını hazırlamaya başladı. Buna göre moda eğitimi alanlar, dijital program öğrenmek zorunda olacak...

Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı

Londra, Milano ve Paris Moda Haftası dijital olarak yayınlanma kararı aldıktan sonra, moda okulları da yeni dönem için müfredatlarını hazırlamaya başladı. Buna göre moda eğitimi alanlar, dijital program öğrenmek zorunda olacak...

18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:40
2005 Okunma
Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı

Dünyanın yakından takip ettiği moda haftaları, geçen hafta yaptıkları açıklamalar ile, pandemi son bulana kadar defileleri dijital olarak yapılacaklarını belirtti. Bu haberden sonra Forbes dergisinde bir haber yayınlandı ve moda okullarının da yavaş yavaş dijitalleşme yolunda adımlar attığı söylendi.

“Dünyanın önde gelen moda okulları yavaş yavaş bu yeni dönem için müfredatlarını hazırlamaya başladı. Moda eğitimi alan bir genç bundan sonra daha fazla dijital program öğrenmek zorunda. Moda tasarımcılarının bildiği bilgisayar programları onlar için yeterli olmamaya başlayacak. Ve bu dijital eğitimi daha ağırlıklı olarak almış gençlerden yepyeni bir tasarımcı nesli doğacak” diye yazan dergiye göre, yakın zamanda yeni eğitim sistemi hayata geçecek gibi…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Anıt Müze meraya döndü
Anıt Müze meraya döndü
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim