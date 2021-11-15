DeFacto’nun ‘Warm Tech’ koleksiyonu raflarda yerini aldı

DeFacto’nun, soğuklara karşı koruma sağlayan erkeklere özel hazırladığı ‘Warm Tech’ koleksiyonu raflarda yerini aldı. Ofis ve günlük yaşam için birçok alternatifin bulunduğu koleksiyon, erkekler için sıcaklık, rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor.

Hazır giyim markası DeFacto’nun erkeklere özel hazırladığı suya dayanıklı Warm Tech koleksiyonu soğuk havalarda maksimum koruma sağlamak için tasarlandı. Verilen bilgiye göre, kazaktan polara, eşofmandan montlara kadar soğuk havaların gözde parçalarından oluşan koleksiyon, renk ve desen seçenekleriyle cool ya da iddialı olmak isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Polar ve peluş yapısıyla doğal sıcaklık hissi veren parçalar, suya dayanıklı üretilen soft shell özelliğiyle ise stil sahibi erkekleri kış boyunca rahat ve güvende hissettirecek.

Yeni koleksiyona markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.