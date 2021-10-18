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DeFacto’dan sonbaharda gençlere özel koleksiyonlar

Koleksiyonlarıyla her mevsim rahatlık ve moda deneyimi yaşatan DeFacto, stilinde yeni dokunuşlara yer vermek isteyen gençler için koleksiyonlar hazırladı.

Kültür Sanat 18.10.2021, 12:03
DeFacto’dan sonbaharda gençlere özel koleksiyonlar

Koleksiyonlarıyla her mevsim rahatlık ve moda deneyimi yaşatan DeFacto, stilinde yeni dokunuşlara yer vermek isteyen gençler için koleksiyonlar hazırladı.

DeFacto, gençlere özel hazırladığı koleksiyonları ile şıklık ve konforu odak noktasına alan, birbiriyle kolaylıkla kombinlenebilen tasarımlarıyla genç kadın ve erkeklere kışın da kendi tarzlarını yansıtmalarını vadediyor. Markanın gençlere özel hazırladığı Young, Coool ve Fit koleksiyonları raflarda yerini aldı. Sweatshirt’den jogger’a, monttan t-shirt’e kadar birçok ürünün bulunduğu koleksiyonlarda renk ve desenler modaya yön veriyor.

Kadın/Erkek Young, Coool ve Fit koleksiyonlarına markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.

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