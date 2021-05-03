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DeFacto’dan Anneler Günü’ne özel koleksiyon

DeFacto, Anneler Günü’ne özel yeni koleksiyon hazırladı. Pastel tonların hâkim olduğu koleksiyonda bluzdan pantolana, tişörtten gömleğe birçok alternatifin yer aldığı belirtildi.

Kültür Sanat 03.05.2021, 09:58
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DeFacto’dan Anneler Günü’ne özel koleksiyon

DeFacto, Anneler Günü’ne özel yeni koleksiyon hazırladı. Pastel tonların hâkim olduğu koleksiyonda bluzdan pantolana, tişörtten gömleğe birçok alternatifin yer aldığı belirtildi.

Anneler Günü hediye telaşı içerisinde olanlar için DeFacto, yeni bir koleksiyon hazırladı. Baharın tazeliği ile hazırlanan yeni koleksiyonda pastel tonları ağırlıkta. Çiçek desenlerinin hâkim olduğu koleksiyonda denimler de yer alıyor. Hem klasik hem spor tasarımlardan oluşan koleksiyonda her anne için bir hediye bulmak mümkün. Stil sahibi şık çizgileriyle Anneler Günü koleksiyonunda bluzdan tişörte, tunikten pantolona birçok seçenek yer alıyor.

Koleksiyonda annelerin zarafeti için şıklığın tamamlayıcısı aksesuar ve ayakkabıların da yer aldığı belirtildi. Anneler için en özel hediyelerin defacto.com adresinde satışa sunulduğu açıklandı.
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