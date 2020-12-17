Defacto, yılbaşı için ‘Yılbaşı Özel Koleksiyonu’nu hazırladı

DeFacto yılbaşı ruhunu tasarımlara taşıdı. Yılbaşı Özel Koleksiyonu’nda yılbaşı gecesinde ev şıklığı için birbirinden özgün tasarımlar yer alıyor.

DeFacto, 2020’ye veda ettiğimiz günlerde, yılbaşı ruhunu tasarımlara taşıyor. Yılbaşı kutlamalarının olmazsa olması ışıltıların yanı sıra kartopu, çam ağacı desenli tasarımların da öne çıktığı Yılbaşı Özel Koleksiyonu’nda evde de tarzından ve konforundan ödün vermek istemeyenlere özel parçalar sunuluyor. Koleksiyonda kadın, erkek ve çocuklar için rahat ve özel parçaların bulunduğu belirtildi.

Yılbaşı kombinlerinin vazgeçilmezi olan ışıltılı kıyafetler, 2021’e girerken de moda severlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Zarif kutlamaların rengi siyah, elbiselerde ve bluzlarda ağırlıklı olarak kendini gösterirken, yeni yılın enerjisine uygun parlak ve metalik kumaşlar da Yılbaşı Özel Koleksiyonu’nda öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Tül detaylı bluz ve elbiselerden, sezonun trendi pul ve payet işlemeli parçalara kadar pek çok ürün yeni yılın ışıltısını kıyafetlerinde taşımak isteyen kadınlara sunuluyor.

Marka, yılbaşı gecesinde de şıklığına önem veren erkeklere özel gömlek, pantolon, ceket ve kazak seçenekleri sunuyor. Yılbaşı koleksiyonu için özel tasarlanan biye detaylı kareli gömlekler yeni yıl kombinlerine farklı bir alternatif olarak koleksiyonda yer alıyor.

Renkli ve enerjik tasarımlar

Markanın yılbaşı için özel olarak hazırladığı çocuk koleksiyonunda kırmızı, siyah ve beyaz tonlarının hakimiyeti yaşanıyor. Koleksiyonda kız çocuklar için özel olarak tasarlanan pul ve payet işlemeli elbiseler dikkat çekerken, erkek çocukların enerjik tarzına havalı bir dokunuş yapan pantolonlar, gömlekler ve papyonlar öne çıkıyor.

Yılbaşı kutlamalarının olmazsa olması kartopu, çam ağacı ve Ren geyiği desenli tasarımlar da Yılbaşı Özel Koleksiyonu’nda yerini alıyor. Kadın, erkek ve çocuklara özel; kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil tonlardaki yumuşak triko seçenekleri, yılbaşı ruhunu evde de stil dolu yaşamak isteyenlerin beğenisiyle buluşuyor.

DeFacto Yılbaşı Özel Koleksiyonu’nun markanın mağazalarında, e-ticaret sitesinde ve mobil uygulamasında satışa sunulduğu belirtildi.